Телеведущий Первого канала Тугушев проголосовал на выборах в Королёве

Фото: пресс-служба г.о Королёв
Житель Королёва, телеведущий Первого канала Сергей Тугушев отдал свой голос на выборах в городской Совет депутатов. Об этом сообщает пресс-служба городского округа Королёв.
Тугушев пришёл на свой избирательный участок в школе №1.
Выборы и довыборы в советы депутатов проходят в 28 городских округах Подмосковья. Необходимые сведения можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны данные об участках, кандидатах и включении в список избирателей. Узнать номер своего избирательного участка для голосования также можно на портале «Госуслуги».
Муниципальные выборы проводятся с 6 по 8 сентября 2024 года. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00.
Читайте также:
В Московской области завершился первый день выборов
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму по системе ДЭГ
Более 100 кибератак отразила система электронного голосования на выборах в Москве
«Я всегда хожу на выборы. В основном голосую в первой школе, здесь учатся мои дети. Для меня это еще один прекрасный повод встретить учителей, которые работают в избирательных комиссиях, поговорить с ними», — заявил телеведущий.
Выборы и довыборы в советы депутатов проходят в 28 городских округах Подмосковья. Необходимые сведения можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны данные об участках, кандидатах и включении в список избирателей. Узнать номер своего избирательного участка для голосования также можно на портале «Госуслуги».
Муниципальные выборы проводятся с 6 по 8 сентября 2024 года. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00.
Читайте также:
В Московской области завершился первый день выборов
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму по системе ДЭГ
Более 100 кибератак отразила система электронного голосования на выборах в Москве
Алина Юрчак