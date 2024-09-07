Глава ЦИК Памфилова: Голосование в российских регионах проходит штатно

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Вчера избирательные участки открылись в 49 регионах России из 83-х, где проходят выборы, сегодня к ним добавились ещё 13. Везде голосование проходит в штатном режиме.
Об этом в ходе брифинга в информационном центре Центризбиркома РФ сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. Из 13-ти регионов, в которых голосование началось сегодня, в 11-ти проходят выборы в органы местного самоуправления. В Мурманской и Челябинской областях выбирают губернаторов. Глава ЦИК добавила, что завтра уже будут голосовать все 83 региона.
Всего в Единый день голосования с 6 по 8 сентября пройдёт около четырёх тысяч избирательных кампаний по всей стране. В 21-м субъекте РФ пройдут прямые выборы высших должностных лиц. В четырёх субъектах главы регионов будут избраны депутатами законодательных собраний.
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Александр Бойцов