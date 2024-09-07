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Участник спецоперации проголосовал на выборах в Совет депутатов Королева

07 сентября 2024, 12:44
Фото: пресс-служба г.о Королёв

Фото: пресс-служба г.о Королёв

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На муниципальных выборах в Королёве проголосовал участник специальной военной операции — доброволец Сергей. Об этом сообщает пресс-служба городского округа Королёв.
Сергей отправился на спецоперацию практически в начале — в мае 2022 года. Мужчина служил в штурмовом отряде на территории ЛНР. Во время одного из штурмов был серьезно ранен, после чего отправлен на лечение и реабилитацию.

В настоящий момент мужчина работает по профессии в IT-компании, разрабатывает инновационные проекты по программе импортозамещения.


«У меня всегда была активная жизненная и гражданская позиция. Уверен, что участвовать в выборах необходимо, чем больше избирателей, тем демократичнее процесс. Сегодняшние выборы очень важны для города – депутаты представляют жителей, отвечают за развитие, благоустройство наукограда», — рассказал Сергей.
Выборы и довыборы в советы депутатов проходят в 28 городских округах Подмосковья. Необходимые сведения можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны данные об участках, кандидатах и включении в список избирателей.

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На Украине рассказали о возможностях своих БПЛА
Буданов*: БПЛА ВСУ могут достичь цели на территории РФ на расстоянии до 1800 км
07 сентября 2024, 12:51

Фото: istockphoto/aapsky

Беспилотниками, которые могут достичь цели на территории РФ дальностью до 1800 километров, обладает Украина, написал в соцсетях руководитель украинской разведки Кирилл Буданов*.
Он сделал такое заявление, поздравляя граждан Украины с Днем военной разведки, отмечаемый на Украине с 2022 года 7 сентября.

В апреле украинское Минцифры информировало, что республика в десяток раз увеличила производство дронов дальнего действия, если сравнивать с прошлогодними показателями. Говорилось о беспилотниках, чей радиус действия составляет от 700 до тысячи километров.

«Но сейчас есть модели, способные пролететь более 1 тыс. км», — утверждал Буданов.
По словам главкома ВСУ Александра Сырского, развитие БПЛА на Украине является приоритетным направлением.

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Медведев оценил шансы на снятие антироссийских санкций в случае победы Трампа

Зеленскому нанесли «удар» в Западной Германии

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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#оружие
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Медведев оценил шансы на снятие антироссийских санкций в случае победы Трампа
07 сентября 2024, 11:36

Фото: сайт Кремля

По мнению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, санкции против России останутся и в случае победы Дональда Трампа, несмотря на все его декларации и кажущуюся оппозиционность действующей администрации Белого дома.
По словам политика, Трамп, несмотря на свою кажущуюся неординарность, очень «системный» персонаж. Он — порождение западной системы ценностей и плоть от плоти её. Бывший, а, возможно, и будущий президент США, как бизнесмен, отлично понимает, что санкции наносят ущерб господству доллара в мире. Но не настолько, чтобы устроить в Штатах революцию и пойти против пресловутого «глубинного государства», которое намного сильнее Трампа и подобных ему вместе взятых, считает Медведев.

Что же касается другого кандидата, Камалы Харрис, то от неё и подавно не следует ждать никаких сюрпризов относительно санкционной политики, продолжил зампред Совбеза. Она неопытна и к тому же, по мнению многих, просто не слишком умна. Она будет читать заготовленные для неё речи со стандартными фразами, заразительно смеясь, и на этом — всё.

Так что санкции против России — это надолго, делает вывод политик. По крайней мере, до тех пор, пока США сами себя не разрушат в результате гражданской войны, сценарии которой уже активно реализует Голливуд, заключил Дмитрий Медведев.

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#сша
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Зеленскому нанесли «удар» в Западной Германии
WP: Зеленский не убедил западных союзников снять запрет на удары по РФ
07 сентября 2024, 11:11

Глава киевского режима Владимир Зеленский не убедил Запад снять запрет на удары вглубь РФ, пишет The Washington Post. Уточняется, что украинский политик произнес речь в рамках заседания Контактной группы по обороне Украины на американской военной базе в Западной Германии.
«…Главный военный сторонник Киева, Соединенные Штаты, не сообщили о немедленном изменении своих ограничений на использование вооружений большей дальности», — сказано в материале.

Накануне экс-президент Украины, чьи полномочия истекли 20 мая, призывал союзников к игнорированию российских красных линий, а также к снятию ограничений на нанесение ударов дальнобойными вооружениями по российским территориям.

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#мир
#сша
#украина
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#германия
#россия
#оружие
#новости
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В ЗАТО «Звёздный городок» начался второй день голосования
07 сентября 2024, 10:21

Фото: Елена Катасонова

На участках № 706,707,708, 3765 в ЗАТО «Звёздный городок» с 8 утра стартовал второй день голосования выборов депутатов Совета депутатов

«Участки открылись своевременно и работают в штатном режиме. Несмотря на выходной день, мы наблюдаем второй день активного голосования. По итогам первого дня проголосовало порядка 60 % на ДЭГ и более 10 % избирателей пришли на избирательные участки. Обстановка дружелюбная, и мы начинаем второй день голосования», — сообщила председатель ТИК Светлана Зинченко.

Фото: Елена Катасонова

Выборы и довыборы в советы депутатов проходят в 28 городских округах Подмосковья. Необходимые сведения можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны данные об участках, кандидатах и включении в список избирателей.

Муниципальные выборы проводятся с 6 по 8 сентября 2024 года. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00.

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#выборы
#цик
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#ДЭГ
#подмосковье
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Участки открыты: в Мытищах начался второй день голосования
07 сентября 2024, 10:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В городском округе Мытищи начался второй день трехдневного голосования за кандидатов в Совет депутатов округа — в субботу с 8:00 открылся 101 избирательный участок. Отдать свой голос можно до 20:00.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Проголосовать можно на избирательном участке по месту регистрации, дистанционно через электронное голосование или на дому, предварительно подав заявление письменно либо устно в участковую избирательную комиссию по месту жительства или в территориальную избирательную комиссию по телефону: 8 (495) 581-60-48 до 8 сентября 14:00.

Информацию о кандидатах, а также свою УИК можно найти на сайте или на ЦИК.РФ. Помимо этого, описание УИКов размещены на сайте администрации г.о. Мытищи.

В 2024 году выбора пройдут по новой многомандатной избирательной системе. Территория муниципалитета будет разделена на 5 пятимандатных округов, на каждом из которых избиратели смогут проголосовать за пятерых кандидатов из перечня.

Чтобы проголосовать на избирательном участке, с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Проголосовать при помощи бумажного бюллетеня можно только по месту постоянной регистрации.

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#мытищи
#цик
#голосование
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#совет депутатов
#заявление
#рф
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Политолог Саймс назвал обвинения США в отмывании денег абсурдными и лживыми
07 сентября 2024, 10:10

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Министерство юстиции США предъявило обвинение в нарушении санкций и отмывании денег известному американскому политологу, ведущему ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале» Дмитрию Саймсу. Он назвал эти действия «беспределом и наглой ложью».
Обвинения также были предъявлены супруге Саймса Анастасии. Им грозят многолетние тюремные сроки. В разговоре с изданием «Коммерсант» политолог охарактеризовал действия американского Минюста как умелое сочетание полуправды и откровенной выдумки.

Саймс пояснил, что «отмывание денег» по версии Минюста США заключается в том, что он часть своей зарплаты, которая поступала на счет «Росбанка» в Москве, банка, которым пользуется «Первый канал», переводил на свой счёт в банке в Вашингтоне. Делал он это для того, чтобы платить американские налоги, в чём, по его словам, нет не только ничего нелегального, но и ничего неэтичного.

Конечно, из-за наложенных американских санкций эти деньги невозможно было перевести напрямую, отметил политолог. Поэтому пришлось использовать сторонний банк. Но слышать заявления американских властей о том, что он что-то скрывал, просто смешно, считает Саймс. Они сами наставили препон для нормальных взаиморасчётов между странами, но все транзакции при желании легко проследить.

Относительно нарушения политологом санкций США против «Первого канала», то Саймс счёл здесь необходимым напомнить чиновникам о том, о чём они, по видимому, забыли: о Конституции Соединённых Штатов, гарантирующей ему, как журналисту, свободу слова и печати. Кроме того, американец напомнил властям о том, что санкции против «Первого канала» не были одобрены Конгрессом США. Был только указ министерства финансов о запрете взаимодействия с российскими федеральными СМИ, который был сформулирован очень расплывчато.

Выдвинутые против него обвинения носят уже не просто политизированный, а просто сфальсифицированный характер, заключил Саймс.

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#политолог
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В США ищут лётчиков для обучения пилотов ВСУ полётам на F-16 на базе в Румынии
07 сентября 2024, 09:09

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Американский подрядчик в оборонной сфере занимается активным поиском и рекрутингом бывших военных лётчиков в США. Им предстоит работа на военной базе в Румынии, где в числе прочего украинские пилоты проходят подготовку к работе на истребителях F-16.
Компания-подрядчик Draken International, работающая в области оборонной авиации, разместила на своём сайте вакансии инструктора по пилотированию F-16, механиков, а также специалистов по техническому обслуживанию F-16, передаёт РИА Новости. Согласно описанию вакансий, речь идёт о подготовительной работе по управлению, обслуживанию и эксплуатации военных самолётов на базе в Румынии.

Потенциальные кандидаты должны иметь не менее двух тысяч часов налёта, а также успешно пройти проверку Секретной службы США не позднее 1 сентября 2023 года. При этом организация разместила вакансии только на американском сайте. На портале её европейского филиала эти позиции отсутствуют.

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#сша
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#новости
#истребитель f-16
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Избирательные участки открылись во всех 28 округах Подмосковья
07 сентября 2024, 08:31

Фото: istock / Semen Salivanchuk

Утром в субботу во всех 28 городских округах Московской области начали работать избирательные участки. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.
Они открылись в 08:00.

По состоянию на 20:00 6 сентября на территории региона явка избирателей составила 11,19%. Из них 67,21% проголосовали дистанционно, 6,19% — на избирательных участках.

Выборы в местные советы депутатов начались в Подмосковье 6 сентября. Проголосовать можно будет по 8 сентября включительно. Необходимые сведенья можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК РФ. Там собрана информация об участках, кандидатах и включении в список избирателей.

По информации Мособлдумы, в 2024 году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 миллиона человек.

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#подмосковье
#выборы
#советы
#явка
#служба
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Песков: У России достаточно сил и средств, чтобы выдавить ВСУ из Курской области
07 сентября 2024, 08:27

Фото: сайт Кремля

Россия располагает достаточными силами и средствами для того, чтобы выдавить противника за пределы Курской области, а также защитить Белгород. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как передаёт РИА Новости, Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) подчеркнул, что для Вооружённых сил РФ является священным долгом сделать всё, чтобы изгнать противника с российской земли. Песков, отвечая на соответствующий вопрос агентства, подтвердил, что России и её армии вполне по силам это сделать, равно как и защитить от попыток вторжения другие регионы страны.

Ранее российский лидер заверил, что с «бандитами, которые забрались в Курскую область, разберутся». При этом Путин подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от идеи мирных переговоров по Украине.

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