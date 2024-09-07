Участник спецоперации проголосовал на выборах в Совет депутатов Королева

Фото: пресс-служба г.о Королёв
На муниципальных выборах в Королёве проголосовал участник специальной военной операции — доброволец Сергей. Об этом сообщает пресс-служба городского округа Королёв.
Сергей отправился на спецоперацию практически в начале — в мае 2022 года. Мужчина служил в штурмовом отряде на территории ЛНР. Во время одного из штурмов был серьезно ранен, после чего отправлен на лечение и реабилитацию.
В настоящий момент мужчина работает по профессии в IT-компании, разрабатывает инновационные проекты по программе импортозамещения.
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В настоящий момент мужчина работает по профессии в IT-компании, разрабатывает инновационные проекты по программе импортозамещения.
«У меня всегда была активная жизненная и гражданская позиция. Уверен, что участвовать в выборах необходимо, чем больше избирателей, тем демократичнее процесс. Сегодняшние выборы очень важны для города – депутаты представляют жителей, отвечают за развитие, благоустройство наукограда», — рассказал Сергей.Выборы и довыборы в советы депутатов проходят в 28 городских округах Подмосковья. Необходимые сведения можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны данные об участках, кандидатах и включении в список избирателей.
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Алина Юрчак