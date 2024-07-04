Путин пригласил делегатов стран ШОС в Дубну на молодёжный «Бизнес-инкубатор»

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Владимир Путин пригласил представителей стран Шанхайской организации сотрудничества в подмосковную Дубну. Там в сентябре проведут молодёжную программу «Бизнес-инкубатор ШОС».
«Ждём представителей всех ваших государств в сентябре в подмосковной Дубне на международной молодёжной программе "Бизнес-инкубатор ШОС. Координирующую роль в расширении молодёжных контактов играет Молодёжный совет объединения, созданный по инициативе России. Весной страны ШОС приняли участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи и в Молодёжной конференции, посвященной межкультурному диалогу», – обратился Путин к коллегам на заседании совета глав государств-членов ШОС в Астане.Как заявил глава государства, страны ШОС, наращивают взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере – развивают контакты в области науки и образования, охраны окружающей среды, здравоохранения и борьбы с эпидемиями. Растут туристические, спортивные и молодежные обмены.
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