Путин поблагодарил ШОС за предложения по урегулированию кризиса на Украине

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Путин поблагодарил членов ШОС за предложения урегулирования кризиса на Украине, сообщили в RT.ru.
«Мы благодарны участникам Шанхайской организации сотрудничества за предложения по урегулированию этого конфликта», — отметил Владимир Путин.
Он подчеркнул, что Москва всегда призывала к мирному решению конфликта, и отметил, что причиной кризиса на Украине стала агрессивная политика США.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона предлагает провести переговоры с Украиной. Он подчеркнул, что эти переговоры могут начаться только после того, как украинские войска полностью покинут территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
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