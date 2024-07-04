Путин и страны ШОС подписали декларацию объединения

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Президент России Владимир Путин и другие лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали Астанинскую декларацию объединения. Об этом сообщает РИА Новости.
На двухдневной встрече лидеры стран-участников подписали множество соглашений, среди которых: договор о совместной борьбе с терроризмом, антинаркотическая стратегия и соглашения о сотрудничестве в области энергетики, охраны окружающей среды, охраняемых территорий и экологического туризма. Была изменена антитеррористическая структура ШОС. Если ранее она имела региональную организацию и не вполне могла своевременно реагировать на все опасности, то теперь ее преобразовали в универсальный центр, отвечающий всем спектрам угроз безопасности.
По итогам переговоров была подписана декларация объединения.
Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, организовывавший прием, объявил о принятии решения по вступлению Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества.
Читайте также
Республика Беларусь вошла в состав ШОС
Песков: На саммите ШОС будет обсуждена идея Путина о евразийской безопасности
Путин заявил, что план РФ по Украине может сразу же завершить СВО
По итогам переговоров была подписана декларация объединения.
Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, организовывавший прием, объявил о принятии решения по вступлению Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества.
Читайте также
Республика Беларусь вошла в состав ШОС
Песков: На саммите ШОС будет обсуждена идея Путина о евразийской безопасности
Путин заявил, что план РФ по Украине может сразу же завершить СВО
Олег Дикий