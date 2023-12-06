Путин присвоил генеральские звания 60 российским офицерам

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин присвоил генеральские и адмиральские звания более 60 офицерам. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Звания присвоены офицерам ВС РФ, ФСИН, ФССП, Росгвардии и военнослужащим Федеральной пограничной службы. В звание генерал-лейтенанта были возведены девять человек. Прежде глава государства присвоил самоходному артиллерийскому полку наименование «гвардейский». Президент России отметил мужество бойцов полка, их самоотверженность, героизм и отвагу.
99-й самоходный полк выполняет боевые задачи в зоне проведения спецоперации на территории Украины.
Также российский лидер присвоил аналогичное наименование бойцам фрегата «Адмирал Макаров». Владимир Путин отметил, что важно отмечать и признавать высокие заслуги военных, которые защищают Родину на передовой.
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Анастасия Крестьянова