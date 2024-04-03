Путин присвоил космонавту Анне Кикиной звание Героя России

Фото: РИА Новости/Иван Тимошенко
Член Отряда космонавтов РФ Анна Кикина стала Героем Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В составе международного экипажа Анна Кикина прибыла на МКС 7 октября 2022 года на борту американского космического корабля Crew Dragon. 12 марта 2023 года пилотируемый космический корабль с экипажем миссии Crew-5 и россиянкой приводнился в Мексиканском заливе у побережья американского штата Флорида.
Читайте также:
Космонавты Кикина и Федяев могут не стать Героями России из-за полёта на корабле США
Российский космонавт Кононенко установил новый рекорд по пребыванию в космосе
Космонавт Гребенкин отправился на МКС с тремя американцами
Александр Бойцов