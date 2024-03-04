Космонавт Гребенкин отправился на МКС с тремя американцами

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Российский космонавт Александр Гребенкин отправился на МКС вместе с тремя американскими астронавтами. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с площадки космического центра имени Джона Кеннеди состоялся в 06:53 по московскому времени.
Стыковка капсулы Crew Dragon с МКС должна состоятся 5 марта в 11:00 по мск. Отмечается, что Гребенкин стал 24-м российским астронавтом, который отправился на космическом корабле США. Это уже четвертый его полет на Crew Dragon. Планируется, что экипаж будет находиться на орбите около 6 месяцев.
Ранее сообщалось, что российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев могут не стать Героями России из-за полёта на корабле США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак