Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне», — говорится в документе.Прежде сообщалось, что президент России присвоил звания Героя труда пятерым россиянам. В их числе также жители Московской области. Звания Героев труда получили: ученый-химик, академик РАН, учитель со стажем более 60 лет, шахтер. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова