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В ОЭЗ «Дубна» построят производство «умных» счётчиков за 200 млн рублей

11 апреля 2024, 15:33
Фото: пресс-службе Мининвеста МО

Фото: пресс-службе Мининвеста МО

В особой экономической зоне «Дубна» запустят производство счётчиков электричества, устройств сбора и передачи данных. Выпускать их будет компания ООО «РОКИП», ставшая новым резидентом ОЭЗ, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


«В статусе резидента компания займется разработкой и выпуском однофазных и трёхфазных счетчиков электроэнергии для интеллектуальных систем учёта. Проект предполагает строительство производственного здания площадью 2,5 тыс. кв. м. Инвестиции составят 205 млн рублей. На предприятии создадут около 40 рабочих мест», – рассказала зампред.
Как отметили в подмосковном Мининвесте, счётчики РОКИП показывают высокую точность измерений. Продукция проходит строгую проверку, что обеспечивает ее надёжность и долгий срок службы. Аппараты работают в диапазоне температур от -40°С до +55°С. Оборудование просто в установке и эксплуатации.

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#подмосковье
#московская область
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В Наро-Фоминске почтили память узников фашистских концлагерей
11 апреля 2024, 16:44

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Жители Наро-Фоминска почтили память жертв фашизма, возложив цветы к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В 1945 году в этот день восстали пленники одного из крупнейших гитлеровских концлагерей – Бухенвальда. Сила духа позволила им победить своих мучителей. Всего нацисты создали более 14 тысяч концлагерей, лагерей смерти, гетто, тюрем и их филиалов. Миллионы человек не вернулись домой.
«Жители города возложили цветы к мемориальному комплексу-захоронению в Детском парке. Комплекс был создан в 1979 году. В братской могиле захоронено 450 воинов, в том числе 206 неизвестных. Фамилии 244 воинов высечены на мемориальных плитах. На возложение цветов были приглашены свидетели того страшного времени – бывшие узники фашистских концлагерей Зоя Крупчатникова, Людмила Катковская, Лидия Нефёдкина и Светлана Бордонова», – рассказали в пресс-службе.
Рядом с мемориальным комплексом создана Аллея героев-нарофоминцев.

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#московская область
#подмосковье
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ФБР опасаются терактов в США после трагедии в «Крокусе»
11 апреля 2024, 16:30

Фото: istockphoto/waewkid

После трагедии в «Крокус Сити Холле» в Федеральном бюро расследований опасаются скоординированной террористической атаки на территории Соединённых Штатов. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Обозреватели издания пишут, что в ФБР всерьёз обеспокоены возможностью проведения такой атаки, причём более скоординированной, после массового убийства людей в концертном зале в России. Официальные лица в Вашингтоне также учитывают и другую возможность: то, что террористы могут нанести удар, вдохновившись военными действиями между Израилем и ХАМАС на территории сектора Газа.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта. Четверо боевиков, вооружённых автоматами Калашникова, ворвались в концертный зал и открыли огонь по посетителям. Затем они разлили горючую жидкость и подожгли помещение. В результате трагедии погибли 144 человека, ещё несколько сотен получили ранения.

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#хамас
#сектор газа
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В Подмосковье вышли из спячки безногие ящерицы
11 апреля 2024, 16:11

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Безногие ящерицы веретеницы ломкие проснулись в Московской области, эти краснокнижные рептилии не представляют опасности для людей, однако их нередко путают с опасными змеями, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Веретеницы ломкие – безногие ящерицы, с виду напоминающие змей, но не имеющими с ними ничего общего кроме внешнего вида, который, если присмотреться, тоже имеет свои отличия», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
Эта ящерица, как и другие представители её группы, умеет отбрасывать хвост, в отличие от змей, кроме того, у неё нет ядовитых желёз. Ещё одна отличительная черта — умение моргать: у веретеница ломкой для этого есть подвижные нижние веки. Есть и более заметные отличия от змей, например, форма тела: хвост ящерицы довольно короткий и толстый, а голова плавно перетекает в туловище, в то время как у большинства змей, включая гадюк, голова выделяется.

Заметным отличием является также способ передвижения: веретеница может ползи только «восьмёрками», а змеи способны передвигаться по прямой.

При встрече с безногой ящерицей жителям Московской области рекомендуют обойти эту рептилию, чтобы не причинить ей вреда.

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ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму
ФСБ обнародовала архив о массовых казнях мирного населения нацистами в Смоленске
11 апреля 2024, 15:58

Фото: iStock/Anton Novikov

Накануне годовщины освобождения Симферополя и Крыма от нацистских оккупантов, Управление ФСБ по Республике Крым рассекретило архивные документы, в которых содержатся данные о преступлениях нацистов в отношении мирных граждан.
В архивных документах найдены записи слов коменданта Симферополя Гриммеля Георга, который после взятия в плен, сообщил контрразведчикам об убийствах беременных женщин, детей и стариков.

Также в документах содержатся подробности о пытках советских военнопленных и способах их умерщвления путем уколов с неизвестным отравляющим веществом.

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#великая отечественная война
#крым
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В Московской области поджигателей травы будут ловить с помощью дронов
11 апреля 2024, 15:52

Фото: пресс-служба администрация Коломенского г. о.

Поджигателей травы в Коломне и Озёрах будут ловить с помощью беспилотников. Об этом сообщили в управлении территориальной безопасности администрации городского округа.
При этом районы применения техники будут постоянно меняться. Всех нарушителей привлекут к ответственности.
«Из года в год мы говорим, насколько опасен пал травы и как сложно бороться с неконтролируемым огнём. То, что начинается как мнимая забота о порядке, перерастает в пожары. Они угрожают жизни, здоровью и имуществу людей, наносят серьёзный, часто невосполнимый вред природе и животному миру», – подчеркивает начальник управления Андрей Букин.
В администрации напомнили, что физическим лицам за нарушение требований пожарной безопасности придется заплатить штраф от 5 до 15 тыс. рублей, должностным лицам – 20-30 тыс., юридическим – 300-400 тыс. рублей.

Штрафы увеличатся, если в регионе ведут особый противопожарный режим. Для физлиц их размеры составят 10-20 тыс. рублей, для должностных – от 30 до 60 тыс., для юрлиц – 40-800 тыс. рублей.

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#московская область
#природные пожары
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Москвичам посоветовали забыть о тепле
Синоптик Позднякова заявила о похолодании в Москве к выходным
11 апреля 2024, 15:42

Фото: iStock/reflection_art

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшие дни в Москве ожидается похолодание.
«Такого тепла, которое было в начале текущей недели, в ближайшие дни не ожидается. <…> В пятницу, 12 апреля, в течение суток ожидается переменная облачность, местами в столице пройдут дожди. В ночные часы столбики термометра покажут плюс 8°C, а днем воздух прогреется до 14°C», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.

А заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков добавил, что и в первой половине следующей недели погода будет больше пасмурной, нежели солнечной.

«В понедельник — 9-14°С, к среде — 12-17°С. Во вторник без осадков, в остальные дни больше пасмурно, чем солнечно», — ответил в беседе с RT Цыганков.

Ранее Татьяна Позднякова заявляла, что начиная с четверга и до конца недели в Москве ожидаются небольшие дожди.

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#прогноз
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Хинштейн обвинил самарского министра Бурцева и его коллегу в гомосексуализме
11 апреля 2024, 15:27

Фото: Telegram-канал А. Хинштейна

Депутат Госдумы Александр Хинштейн уличил министра молодежной политики Самарской области Сергея Бурцева и его подчиненного Андрея Золотухина в гомосексуальной связи.
По его словам, Бурцев и Золотухин вместе провели отпуск в Кисловодске. А в отеле они проживали в однокомнатном номере. Хинштейн также пояснил, что неженатые бездетные мужчины вряд ли хотели сэкономить на размещении ввиду того, что ежегодный доход Бурцева составляет порядка 2,5 миллионов рублей, при этом свободные номера в отеле также были.

«Лично я абсолютно уверен: причина в другом. Неслучайно в самарской блогосфере Бурцева с Золотухиным прямо называют «парой», в сети — фигурирует немало их «нежных» фото, а публичная реакция министра на эти обвинения выглядит настолько неискренне, неубедительно и нарочито, что я не верю ни единому его слову», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Тогда Бурцев эмоционально оправдывался и даже опубликовал фотографию с бывшей девушкой.

Депутат также рассказал, что мужчины начали работать вместе ещё в 2010 году и с тех пор не расстаются.

Хинштейн отметил, что частная жизнь человека является личным делом каждого. Однако, когда дело касается министра, который отвечает за воспитание молодёжи в многомиллионном регионе, молчать нельзя. Ведь эти люди формируют сознание детей, становятся их наставниками и авторитетами.

«Как депутат, как отец, считаю: доверять молодежную политику таким, как Бурцев с Золотухиным, — не просто опасно, а преступно! Направляю запросы во все инстанции, а также губернатору Дмитрию Азарову», — заключил Хинштейн.

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*ЛГБТ — Признано экстремистским движением
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Волынец предложила наносить на вейпы информацию о вреде для здоровья
11 апреля 2024, 15:07

Фото: iStock/HAZEMMKAMAL

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила наносить информацию о вреде для здоровья на устройства для вейпов.
Такая информация, по её мнению, должна содержать опасность таких устройств для сердца, лёгких и других органов.

«Данные изображения и надписи должны занимать значительную площадь, чтобы привлекать внимание потенциальных пользователей и информировать их о возможных рисках», — приводит RT текст обращения Волынец на имя зампреда Госдумы Анны Кузнецовой.

А вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложи включить в расширенный курс истории темы изучения культуры доносов в СССР и мире.

«Многие доносы были ложными и основаны на личных и корыстных мотивах или зависти. Это приводило к несправедливым арестам, угнетению и преследованиям невинных людей. Причём не только в СССР была проблема «культуры доносов», но и в других странах мира, например, в США в период «маккартизма», – приводит АГН «Москва» текст обращения Даванкова на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Ранее бизнес-омбудсмен Санкт-Петербурга Валерий Калугин предложил создать систему учета мигрантов, которая позволила бы «выпиливать» мигрантов в случае, если они работают не по профилю.

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#предупреждение
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В Коломне из-за угрозы резкого обрушения закрыли мост
11 апреля 2024, 15:01

Фото: пресс-служба Минтранса МО

11 апреля с 15 часов перекрыли движение по мосту через реку Щелинка на автодороге «Коломна – Сельниково – Левино» перед населённым Макшеево. Причина – угроза обрушения объекта, сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на информацию дорожных служб.
«Специалисты при осмотре моста зафиксировали смещение оси одной из опор. Это привело к уменьшению длины опирания балок пролёта. Таким образом, существует угроза резкого обрушения объекты. Дорожные службы уже сегодня приступят к экстренным ремонтным работам. О сроках их проведения будет сообщено после детального обследования моста», – отметили в министерстве.
Там предложили схему объезда аварийного сооружения и пообещали оперативно информировать о развитии ситуации.

Фото: пресс-служба Минтранса МО
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#московская область
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