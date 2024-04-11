В ОЭЗ «Дубна» построят производство «умных» счётчиков за 200 млн рублей

Фото: пресс-службе Мининвеста МО
В особой экономической зоне «Дубна» запустят производство счётчиков электричества, устройств сбора и передачи данных. Выпускать их будет компания ООО «РОКИП», ставшая новым резидентом ОЭЗ, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В статусе резидента компания займется разработкой и выпуском однофазных и трёхфазных счетчиков электроэнергии для интеллектуальных систем учёта. Проект предполагает строительство производственного здания площадью 2,5 тыс. кв. м. Инвестиции составят 205 млн рублей. На предприятии создадут около 40 рабочих мест», – рассказала зампред.Как отметили в подмосковном Мининвесте, счётчики РОКИП показывают высокую точность измерений. Продукция проходит строгую проверку, что обеспечивает ее надёжность и долгий срок службы. Аппараты работают в диапазоне температур от -40°С до +55°С. Оборудование просто в установке и эксплуатации.
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