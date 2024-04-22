Глава округа Дубна Тихомиров сдал кровь на донорской акции

Фото: пресс-служба г.о. Дубна
Выездную донорскую акцию провели во дворце культуры «Октябрь» в Дубне 22 апреля, участие в ней принял глав городского округа Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сегодня, как и все дубненцы, которые участвуют в акции, тоже сдаю кровь. Совсем недавно в нашей стране произошли события, которые показали, что наше общество консолидировано и каждый готов оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Поэтому сегодня я здесь», — сказал Тихомиров.Акция была приурочена ко Всероссийскому дню донора, который отмечается 20 апреля. По завершении акции Максим Тихомиров поблагодарил всех участников и вручил грамоты почётным донорам округа.
Ранее сообщалось, что в Московской области с начала года донорскую кровь сдали около 30 тысяч человек, причём 6 тысяч из них стали донорами впервые.
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Лев Каштанов