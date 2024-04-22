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Глава округа Дубна Тихомиров сдал кровь на донорской акции

22 апреля 2024, 13:55
Фото: пресс-служба г.о. Дубна

Фото: пресс-служба г.о. Дубна

Выездную донорскую акцию провели во дворце культуры «Октябрь» в Дубне 22 апреля, участие в ней принял глав городского округа Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сегодня, как и все дубненцы, которые участвуют в акции, тоже сдаю кровь. Совсем недавно в нашей стране произошли события, которые показали, что наше общество консолидировано и каждый готов оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Поэтому сегодня я здесь», — сказал Тихомиров.
Акция была приурочена ко Всероссийскому дню донора, который отмечается 20 апреля. По завершении акции Максим Тихомиров поблагодарил всех участников и вручил грамоты почётным донорам округа.



Ранее сообщалось, что в Московской области с начала года донорскую кровь сдали около 30 тысяч человек, причём 6 тысяч из них стали донорами впервые.

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#дубна
#донор
#донорская кровь
#максим тихомиров
Подмосковье примет участие в форуме «Здоровое общество» в Санкт-Петербурге
22 апреля 2024, 14:56

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Санкт-Петербурге состоится форум «Здоровое общество» по поддержке социальных проектов и инициатив в здравоохранении. Об этом сообщила пресс-служба Росконгресса.
Форум пройдет с 17 по 18 июля в в Таврическом дворце.

«На форуме в целях развития взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества между странами БРИКС и СНГ в области здравоохранения,будет организована специализированная выставка, в рамках которой ключевым игрокам сферы здравоохранения и регионам России будет предоставлена уникальная возможность презентовать общественно-значимые инновационные проекты и продемонстрировать соотечественникам и официальным иностранным делегациям новейшие достижения в области медицины и здравоохранения, обменяться передовым опытом и обсудить актуальные мировые тенденции в области охраны здоровья, стратегии противостояния угрозам глобальных вызовов современности и переход к персонализированной медицине», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в мероприятии примут участие Россия, страны СНГ и БРИКС для развития высоких технологий и фармацевтической отрасли.

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Уролог назвал овощ, резко повышающий либидо у мужчин
Уролог Асаханов: сырая свекла или ее сок резко повышают мужскую потенцию
22 апреля 2024, 11:56

Фото: istock / grinvalds

Сырая свекла и ее сок положительно влияют на мужскую потенцию. Такое мнение высказал в интервью NEWS.ru врач-уролог из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Загид Асаханов.
По его мнению, эффект благоприятен исключительно для свежих овощей: соков, смузи и салатов, так как при тепловой обработке они утрачивают свою ценность.

Он отметил, что первичное увеличение либидо обусловлено наличием полезных нитратов, которые характерны для этого овоща. Попав в организм, они превращаются в оксид азота, способствующий улучшению кровообращения.

Кроме того, свекла содержит высокий уровень бора, который способствует повышению уровня эстрадиола и свободного тестостерона, прямо влияющих на сексуальное влечение человека.

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#сок
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Врач раскрыла неожиданное влияние фастфуда на память
Эндокринолог Павлова: фастфуд может привести к потере памяти
20 апреля 2024, 14:44

Фото: iStock/ValentynVolkov

Частое употребление фастфуда и выпечки может привести к необратимой потере памяти. Такое заявление сделала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своём Telegram-канале.

Она рассказала, что учёным удалось выявить влияние фастфуда, сладостей и выпечки на память. Так, проблемы с запоминанием возникают у людей, которые в подростковом возрасте злоупотребляли вредной пищей.

Такая еда снижает уровень ацетилхолила – нейромедиатора, который ответственен за обучение, концентрацию внимания и возбуждение.

Павлова подчеркнула, что проблемы с памятью у таких людей не решатся, даже если в зрелом возрасте они будут придерживаться правильного питания.

Однако врач уточнила, что эксперимент проводился учёными на крысах. Но в науке уже неоднократно наблюдалось, что происходящее с животными во время испытаний затем фиксировалось и у людей.

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#врач
#здоровье
#питание
#память
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В Подмосковье беременных учат снижать боль во время родов без медикаментов
19 апреля 2024, 23:01

Фото: Istockphoto / Antonio_Diaz

В Московском областном перинатальном центре проводят занятия для беременных «Техники немедикаментозного обезболивания родов», рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава. Занятия ведёт штатная доула Анастасия Турей.
Всего в учреждении работают три профессиональные помощницы в родах. Эти специалисты обеспечивают непрерывную физическую, эмоциональную и информационную поддержку беременных до, во время и после родов.
«Задача доулы – поддержать женщину, окружить заботой и дать всю необходимую информацию. Она помогает женщине правильно дышать во время схваток, массирует спину, показывает упражнения для снижения боли. Доула может принести воду, поддержать роженицу психологически. Это верная подруга в процессе рождения ребёнка. Она имеет все необходимые профессиональные навыки для того, чтобы роды прошли мягче и спокойнее», – рассказала Турей.
Встречи с доулами проходят в МОПЦ каждый четверг. Беременные могут задать все интересующие их вопросы. Доулы делятся специальными техниками дыхания, которые снижают тревожность и помогают уменьшить боль.

Следующее занятие для будущих мам пройдёт 8 мая в 14:00.

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#здравоохранение
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#подмосковье
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Подмосковный нарколог Холдин перечислил, кому нельзя конфеты с алкоголем
19 апреля 2024, 21:06

Фото: Istockphoto / Moussa81

Употребление шоколадных конфет с добавлением коньяка, алкогольных коктейлей или ликёров для некоторых может привести к пагубным последствиям. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Сочетание шоколада и алкоголя само по себе не несёт для организма ничего хорошего. Такой микс резко повышает сахар в крови, негативно воздействуя на поджелудочную железу и печень. Лакомства с алкоголем категорически не рекомендуется давать детям. Даже одна такая сладость может вызвать у них рвоту, слабость и даже потерю сознания. Кроме того, есть риск формирования привычки к запаху и вкусу спиртного с самого детства», – сказал специалист, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Он добавил, что страдающим зависимостью от спиртного необходимо воздерживаться от таких конфет, чтобы избежать возможного срыва. Избегать их рекомендуется и водителям, поскольку алкотестер может зафиксировать превышение уровня алкоголя в крови.

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Озвучена страшная опасность даже малых доз водки

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Озвучена страшная опасность даже малых доз водки
Хирург Умнов заявил о способности водки разрушать мозг в кратчайшие сроки
19 апреля 2024, 20:42

Фото: iStock/bhofack2

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что водка опасна тем, что даже в малых дозах разрушает мозг очень быстро.
Он отметил, что ухудшения могут быть заметны уже в течение трёх месяцев употребления небольшого количества напитка.

«Даже малые дозы водки, регулярно употребляемые в течение трех — шести месяцев, способны нанести непоправимый урон психологической и эмоциональной сферам человека, а также вызвать нарушения речи, слуха и координации движения. Возникнут частые головокружения, головные боли и другие трагические последствия», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Специалист добавил, что регулярное потребление водки приводит и к ухудшению зрения.

Ранее врач-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев напоминал о том, что антибиотики нельзя совмещать с алкоголем.

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#врач
#нарколог
#водка
#здоровье
#болезни
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Уролог Образцов раскрыл простые методы сохранить мужское здоровье после 30 лет
Уролог Образцов рекомендовал психотерапию и здоровый образ жизни
19 апреля 2024, 19:58

Фото: iStock/wutwhanfoto

Уролог и андролог Сергей Образцов заявил, что для сохранения мужского здоровья после 30 лет важно следить за своим ментальным и физическим состояниями.
Для восстановления их врач рекомендовал проходить психотерапию и вести здоровый образ жизни.

«Психотерапия для мужчин также важна, как и для женщин. Если у вас все в порядке с головой, вы вряд ли будете лезть куда не следует и следить за собой. Лечим депрессию, убираем стресс и дело в шляпе», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Образцов.

А врач аллерголог-иммунолог Алла Литовкина для профилактики аллергии на цветение растений посоветовала избегать контакта с аллергенами, носить электронные маски с индивидуальными фильтрами и проводить влажную уборку дома.

«Хорошо помогает промывание носа методом переливания, когда вода перетекает из одной ноздри в другую. Но перед этим стоит проконсультироваться с лор-врачом, потому что у таких промываний есть противопоказания», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Литовкина.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова заявила, что людям с хроническим гастритом и язвой противопоказаны к употреблению сырые овощи.

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#врач
#зож
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#рекомендации
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Стало известно, кому запрещены сырые овощи
Врач Мельникова не рекомендовала сырые овощи при хроническом гастрите и язве
19 апреля 2024, 18:44

Фото: iStock/Sarsmis

Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова заявила, что людям с хроническим гастритом и язвой противопоказаны к употреблению сырые овощи.
«Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки являются противопоказанием к употреблению сырых овощей с выраженными вкусовыми качествами — томаты, лук, чеснок, красный перец», — объяснила в беседе с Газета.ру Мельникова.

Она добавила, что из-за повышенного выделения агрессивной для слизистой соляной кислоты и высокого давления в желудке употребление таких продуктов может привести к долгой и болезненной изжоге.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила об опасности избытка витамина С для организма, так как это может спровоцировать развитие атеросклероза, а также камней в почках.

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#здоровье
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В Долгопрудном студенты МФТИ сдали 25 литров крови на донорской акции
19 апреля 2024, 18:21

Фото: Михаил Раскин

Донорскую акцию организовали в МФТИ Московский областной центр крови совместно с долгопрудненским отделением «Красного креста» в преддверии Всероссийского дня донора, участие в акции прияли 50 человек, они сдали 25 литров крови, передаёт корреспондент Михаил Раскин.
«Всего на сдачу крови записалось около 120 студентов, но некоторые получили отводы по уровню гемоглобина в крови или не смогли поучаствовать в акции по иным причинам», — отметила председатель долгопрудненского отделения общественной организации «Российский Красный Крест» Галина Киселёва.
Акция проводилась в холле концертного зала МФТИ. Перед донацией желающих сдать кровь взвешивали: донор должен весить не менее 50 кг. Сдавшие кровь получали в подарок печенье от дежуривших на акции членов организации «Волонтёры Победы». Кроме того, в организации мероприятия был задействован вожатский отряд «Фотон» и волонтёрская организация студентов «Мне не всё равно».

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