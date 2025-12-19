Достижения.рф

Путин: с 1 января в России вводятся новые меры поддержки семей

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки семей. Об этом он сказал во время прямой линии.



Ранее Путин обратил внимание на то, что повышение налогов в России является временной мерой. Ее целью является снижение налогового обложения в будущем.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.

Иван Мусатов

