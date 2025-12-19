Путин: с 1 января в России вводятся новые меры поддержки семей
Президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки семей. Об этом он сказал во время прямой линии.
Ранее Путин обратил внимание на то, что повышение налогов в России является временной мерой. Ее целью является снижение налогового обложения в будущем.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.
