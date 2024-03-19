Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ у границ Курской области планирующими бомбами — видео

ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ у границ Курской области планирующими бомбами — видео

ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ у границ Курской области планирующими бомбами
19 марта 2024, 13:26

Видео: Минобороны РФ

Армия России нанесла удар планирующими авиабомбами по месту дислокации украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщили в Минобороны.
Уточняется, что пункт нахождения украинских диверсантов уничтожен в результате российского удара.

«Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — рассказали в ведомстве.


Также там добавили, что в лесном массиве у границ Белгородской области ликвидирована ДРГ. Российские военные нанесли упреждающий удар, уничтожив живую силу и технику противника.

Накануне сообщалось, что российские военные нанесли удар дроном по украинской ДРГ, которые хотели выдвинуться к российской границе из Лукашовки. В Минобороны уточнили, что ВС РФ заметили в северной части населенного пункта Лукашовка движение ДРГ ВСУ. Диверсанты собирались на боевой машине пехоты выдвинуться в сторону России, чтобы организовать очередную провокацию.Оператором российского FPV-дрона был нанесен удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику. Потери противника составили до 8 человек убитыми и ранеными.

Читайте также:

ВС РФ пресекли попытку украинских ДРГ проникнуть в Козинку

Минобороны: ВС России пресекли попытку проникновения ДРГ из Сумской области

Опубликованы кадры уничтожения личного состава ДРГ при попытке прорыва
#военные
#удар
#движение
#человек
#всу
#вс рф
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Истощение ПВО Украины изменит стратегическое соотношение сил на Украине
MWM: истощение ПВО Украины изменит стратегическое соотношение сил на Украине
19 марта 2024, 13:20

Фото: iStock/chameleonseye

Истощение средств противовоздушной обороны на Украине изменит стратегическое соотношение сил. Об этом пишет военный журнал Military Watch.
«Сообщается, что украинские передовые позиции в Донбассе сделались значительно уязвимее: заменить «Пэтриот» чрезвычайно сложно, а С-300 — практически невозможно», — говорится в статье.

По данным издания, после уничтожения украинских систем ПВО, армия России стала всё чаще наносить авиаудары в зоне проведения спецоперации.

Авторы статьи также напомнили, что официальные лица Украины считают, что истощение ПВО в стране может изменить стратегическое соотношение сил и поставить Украину в еще более невыгодное положение.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ВСУ испытывают огромный дефицит артиллерийских снарядов, в то время как Россия обладает подавляющими силами.

Читайте также:

Аналитик Меркурис: После истощения сил ПВО удары по Украине станут массовыми

На Украине рассказали о последствиях критического дефицита ракет для систем ПВО

Asharq News: Российская ПВО вышла на новый уровень на фоне атак ВСУ
#россия
#армия
#министр
#дефицит
#армия россии
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
За неделю обстрелов в Белгородской области 16 человек погибли и 98 пострадали
Гладков: 9 тысяч детей вывезут из обстреливаемых районов Белгородской области
19 марта 2024, 12:12

Фото: iStock/Stivog

Около 9 тысяч детей вывезут из районов Белгородской области, в которых не прекращаются обстрелы, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России».
Губернатор напомнил, что за минувшую неделю под обстрелами Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины погибли 16 человек, ещё 98 получили ранения разной степени тяжести. Гладков также напомнил, что в результате сегодняшнего обстрела 14-летняя девочка потеряла руку.

Гладков заявил, что около 9 тысяч детей планируют вывезти из районов региона, которые находятся под постоянными обстрелами. Эвакуация может произойти уже 22 марта, сейчас Белгородская область ведёт переговоры с главами других регионов: Пензенским, Тамбовским и Калужским.

Читайте также:

Ребёнку оторвало кисть при обстреле Белгорода

Минобороны РФ: ПВО сбила 9 снарядов РСЗО Vampire ВСУ над Белгородской областью

Климаковский: ВСУ покинули позиции сразу на нескольких участках под Авдеевкой
#сво
#белгородская область
#дети
#всу
#эвакуация
#вячеслав гладков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Армия России давит ВСУ по всей линии фронта в ДНР
Пушилин: ВС РФ успешно продвигаются по всей линии фронта в ДНР
19 марта 2024, 11:47

Фото: iStock/Anna_Anikina

Армия России успешно продвигается по всей линии соприкосновения в ДНР. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».
«По той информации, которая у меня есть, ребята продвигаются практически везде (на линии боевого соприкосновения в ДНР – ред.)», - заявил Пушилин.

При этом он подчеркнул, что российские бойцы имеют успехи даже на тех участках, которые являются наиболее сложными.

Глава ДНР также напомнил, что армия России уже освободили от ВСУ и взяли под свой контроль Авдеевку, Ласточкино, Петровское, Северное и Невельское в ДНР.

Перед этим советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявлял, что украинские военные покинули свои позиции у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой. По его словам, украинские военные бросили своих погибших сослуживцев при отступлении.

Читайте также:

Пушилин: ВС РФ освободят все города ДНР

Пушилин заявил, что переданные ВСУ танки Abrams переоценены

Пушилин: Киев до начала СВО готовил нападение на Крым, Донбасс и Белоруссию
#военные
#армия
#контроль
#армия россии
#днр
#всу
#пушилин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Под Марьинкой 18 бойцов ВСУ сдались в плен
Гагин: под Марьинкой сдались в плен 18 украинских солдат
19 марта 2024, 11:27

Фото: iStock/Sinenkiy

18 военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сдались в плен подразделениям российской Южной группировки войск в районе села Георгиевка под Марьинкой. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
«В районе Георгиевки наши штурмовики взяли в плен большую группу военнослужащих украинской армии, которых отправили на подкрепление. Всего 18 человек. Сдались при попытке ротировать сослуживцев. Оказались в ловушке», — цитирует ТАСС Гагина.

Он уточнил, что российские бойцы обнаружили украинских военных с помощью средств воздушной разведки. Им дали возможность подойти поближе и ударили из тяжелой артиллерии. Гагин уточнил, что прикрывать с тыла группу противника никто не стал, их бросили без поддержки, не оставив им шанса.

Тогда командир группы ВСУ принял самостоятельное решение о сдаче в плен. Он связался с российскими бойцами и попросил сберечь жизни его сослуживцев. Однако потерь избежать не удалось. В результате удара российской артиллерии четыре человека погибли, еще пятеро получили ранения, заключил Гагин.

Читайте также:

Сдавшийся в плен боевик РДК* раскрыл настоящую цель атаки российской границы

Стало известно, какие бойцы ВСУ попадают в плен на Запорожском направлении

Сержант ВСУ сбежал с Украины на такси, чтобы сдаться в российский плен
#всу
#плен
#вс рф
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Картаполов: срочники не будут направляться в зону СВО
19 марта 2024, 11:24

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что призываемые на срочную службу не будут направляться в зону специальной военной операции. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Картаполова, численные параметры призыва остаются неизменными. Он отметил, что «это константа».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России не планируется проводить дополнительную мобилизацию для выполнения задач специальной военной операции.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Рогов: российские военные улучшили позиции в центре села Работино

Призыв в России начнется 1 октября: куда отправятся служить срочники

В России начнут в электронном виде оповещать о призыве на срочную службу
#военные
#сергей шойгу
#сво
#рф
#вс рф
#солдаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Старший лейтенант ВС РФ Насыров спас свой батальон, используя спутниковую связь
19 марта 2024, 11:17

Фото: iStock/zim286

Российский военный Джабраил Насыров применил в зоне СВО знания, полученные в университете, и смог спасти целый батальон. Об этом он рассказал в цикле «Герои спецоперации Z». Видео опубликовал Telegram-канал Минобороны России.
Насыров является выпускником факультета специальной связи в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций, который он окончил с красным дипломом. Согласно сообщению ведомства, офицер смог применить знания, полученные в университете, в зоне спецоперации.

Молодой человек смог быстро восстановить связь в новой позиции в момент обстрела украинской стороной в районе поселка Таволжанка. Насыров развернул спутниковый комплект связи и связался с сослуживцами.

«Была передислокация. Часа не прошло, как мы приехали, и начался обстрел. Ну пришлось попотеть. Даже в стрессе, под обстрелом, руки всё равно делают то, что нужно делать. Мы запросили поддержку и подавили противника. Поэтому удалось избежать жертв с нашей стороны», — рассказал Насыров.

Его наградили медалью Жукова и медалью «За воинскую доблесть II степени». Однако сам себя героем он не считает, отметив, что делал только то, что умеет.

Читайте также:

МО РФ показало удар танкистов по украинским расчётам в Белгородской области

Рогов: российские военные улучшили позиции в центре села Работино

ВС РФ поразили базу наёмников, которые готовились совершить теракты в Белгородской области
#человек
#обстрел
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ выпустили по Белгородской области 9 снарядов РСЗО Vampire
Минобороны РФ: ПВО сбила 9 снарядов РСЗО Vampire ВСУ над Белгородской областью
19 марта 2024, 10:57

Фото: iStock/Diy1

Российская система противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью сбила девять снарядов РСЗО Vampire, выпущенных украинской стороной. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 10.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир»», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что ПВО сбила девять реактивных снарядов в небе над Белгородской областью.

Накануне также сообщалось, что средствами ПВО были сбиты 11 снарядов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) над Белгородской областью. Таким образом, было уничтожено в воздухе восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир», два снаряда РСЗО «Ольха» и один снаряд РСЗО «Град».

Читайте также:

Системы ПВО сбили 15 реактивных снарядов РСЗО «Вампир» над Белгородской областью

ВСУ выпустили по российскому региону 12 снарядов РСЗО «Вампир» и «Ураган»

ВСУ ударили ракетой из РСЗО по Донецку
#пво
#белгородская область
#всу
#град
#снаряд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ бежали со своих позиций у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой
Климаковский: ВСУ покинули позиции сразу на нескольких участках под Авдеевкой
19 марта 2024, 10:47

Фото6 iStock/Jakub Laichter

Украинские военные покинули свои позиции у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«Ожесточенные бои у Тоненького и Орловки принесли свои результаты. Там под натиском нашей армии вооруженные формирования Украины покинули целый ряд позиций», — цитирует ТАСС Климаковского.

Кроме того, по его словам, украинские военные бросили своих погибших сослуживцев при отступлении.

Тем временем российские бойцы улучшили свое положение и на Запорожском направлении в центре села Работино. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ожесточенные сражения продолжаются. Он добавил, что за минувшие сутки было отбито несколько атак ВСУ в селе Работино и его окрестностях.

Читайте также:

В Польше заявили о многомиллионных потерях ВСУ и призвали готовиться к войне с Россией

ВС РФ поразили базу наёмников, которые готовились совершить теракты в Белгородской области

Генерал ВСУ Романенко подверг критике Зеленского за глупость на фронте
#военные
#всу
#авдеевка
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Польше заявили о многомиллионных потерях ВСУ и призвали готовиться к войне с Россией
Польский генерал Анджейчак: Потери ВСУ исчисляются миллионами
19 марта 2024, 10:15

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Потери ВСУ в конфликте с ВС РФ исчисляются миллионами, а не сотнями тысяч. Так считает бывший начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак. Об этом он заявил в интервью телеканалу Polsat.
«Я считаю, что (украинские – ред.) потери нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч. В этой стране нет резервов, некем воевать. Эту войну Украина проигрывает. Ситуация очень и очень драматическая», — заявил Анджейчак.

Он также отметил, что замена Валерия Залужного Александром Сырским не изменила ситуации в зоне боевых действий. Перед новым главкомом предстали такие же проблемы, которые были ранее. Анджейчак уточнил, что Украине необходимо отводить войска и выравнивать линию боевого соприкосновения.

По его словам, после того, как у ВСУ закончатся ракеты для систем ПВО, Россия начнёт наносить массированные эффективные удары, которые приведут к ещё большим жертвам, а также уничтожению очередных элементов инфраструктуры Украины.

Анджейчак также призвал Польшу готовиться к войне с РФ «через два, три или пять лет».

Читайте также:

Раскрыты потери ВСУ на авдеевском направлении

Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ при попытке прорыва госграницы России

MWM: Украина не восполнит потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot
#россия
#украина
#всу
#ракеты
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф