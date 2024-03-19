ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ у границ Курской области планирующими бомбами — видео

Видео: Минобороны РФ
Армия России нанесла удар планирующими авиабомбами по месту дислокации украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщили в Минобороны.
Уточняется, что пункт нахождения украинских диверсантов уничтожен в результате российского удара.
Также там добавили, что в лесном массиве у границ Белгородской области ликвидирована ДРГ. Российские военные нанесли упреждающий удар, уничтожив живую силу и технику противника.
Накануне сообщалось, что российские военные нанесли удар дроном по украинской ДРГ, которые хотели выдвинуться к российской границе из Лукашовки. В Минобороны уточнили, что ВС РФ заметили в северной части населенного пункта Лукашовка движение ДРГ ВСУ. Диверсанты собирались на боевой машине пехоты выдвинуться в сторону России, чтобы организовать очередную провокацию.Оператором российского FPV-дрона был нанесен удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику. Потери противника составили до 8 человек убитыми и ранеными.
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«Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — рассказали в ведомстве.
Накануне сообщалось, что российские военные нанесли удар дроном по украинской ДРГ, которые хотели выдвинуться к российской границе из Лукашовки. В Минобороны уточнили, что ВС РФ заметили в северной части населенного пункта Лукашовка движение ДРГ ВСУ. Диверсанты собирались на боевой машине пехоты выдвинуться в сторону России, чтобы организовать очередную провокацию.Оператором российского FPV-дрона был нанесен удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику. Потери противника составили до 8 человек убитыми и ранеными.
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Элина Позднякова