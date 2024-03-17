ВС РФ пресекли попытку украинских ДРГ проникнуть в Козинку

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ВС РФ пресекли попытку украинских военных прорваться в населенный пункт Козинка под Белгородом, сообщили в Минобороны РФ.
Диверсионная группа была вскрыта и уничтожена.
Также в ведомстве рассказали, что ВС РФ уничтожили до 65 украинских военнослужащих, боевую машину ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и орудие Д-20.
Украинские ДРГ не оставляют попыток перейти российскую границу в Белгородской области, несмотря на успешное отражение российскими силами. ВС РФ выявляют и уничтожают пехоту ВСУ, не допуская прорыва.
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Также в ведомстве рассказали, что ВС РФ уничтожили до 65 украинских военнослужащих, боевую машину ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и орудие Д-20.
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Анастасия Хохлова