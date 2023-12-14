Путин заявил об отсутствии миропорядка, основанного на правилах

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что миропорядка, основанного на правилах, на самом деле нет. Об этом он рассказал в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
«Никакого миропорядка, основанного на правилах, на самом деле нет. Эти "правила" меняются каждый день в зависимости от текущей политической конъюнктуры и сиюмитных интересов тех, кто об этом говорит», — отметил Путин.Президент подчеркнул, что в мире достаточное количество сил и стран, которые хотят не по этим неписанным правилам, а по правилам, прописанным в основополагающих документах, к корторым относится устав ООН
«Те, которые руководствуются своими интересами и интересами своих партнеров, никому ничего не навязывают, не создают военных блоков, а создают условия для совместного развития», — заключил президент.Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.
Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.
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