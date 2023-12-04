Путин призвал поддержать гражданских жён погибших на СВО бойцов

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Президент России Владимир Путин считает, что необходимо найти решение вопроса о поддержке гражданских супруг погибших в зоне спецоперации военных, а также их детей, рожденных вне официального брака. Об этом он говорил на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Надо аккуратно, конечно, чтобы здесь не было никаких злоупотреблений, но, безусловно, подумать и на тему поддержки тех женщин, которые жили в гражданском браке со своими мужьями. Есть предусмотренные законом способы установления факта проживания в гражданском браке», - сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что дети, рожденные в гражданском браке, а также гражданские супруги погибших участников спецоперации не должны остаться без поддержки государства.
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