Путин призвал сделать трендом традиционную семью в развитии страны
Президент Путин: традиционную семью нужно сделать трендом в развитии РФ
Традиционную семью необходимо сделать трендом в развитии страны, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства призвал обеспечить сохранение национальной идентичности, ценностей и традиций.
«Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую большую традиционную семью модным трендом развития России, очень хочу вас об этом попросить», — произнес российский лидер на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».
Он добавил, речь идет о важнейших условиях существования России в сложном, противоречивом и меняющемся мире. В начале июня Путин заявлял о важности темы совершенствования госполитики в области защиты традиционных ценностей.