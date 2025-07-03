Путин призвал сделать трендом традиционную семью в развитии страны

Президент Путин: традиционную семью нужно сделать трендом в развитии РФ
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Традиционную семью необходимо сделать трендом в развитии страны, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства призвал обеспечить сохранение национальной идентичности, ценностей и традиций.



«Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую большую традиционную семью модным трендом развития России, очень хочу вас об этом попросить», — произнес российский лидер на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

Он добавил, речь идет о важнейших условиях существования России в сложном, противоречивом и меняющемся мире. В начале июня Путин заявлял о важности темы совершенствования госполитики в области защиты традиционных ценностей.
Никита Кротов

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