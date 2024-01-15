В 2024 году планируют благоустроить «Летний парк» в Люберцах

Фото: пресс-служба благоустройства Московской области
В 2024 году в Люберецком районе благоустроят «Летний парк». Об этом сообщила пресс-служба благоустройства Московской области.
Люберецкий парк благоустроят в рамках программы формирования комфортной городской среды Подмосковья.
Стоит отметить, что в парке появится сцена с амфитеатром, арт-объекты на стенах «Летнего театра», расширенная детская игровая площадка, качели с навесами и питьевые фонтанчики.
Читайте также:
Обновлённый парк «Взлёт» в Домодедове стал новым центром притяжения в округе
В Краснознаменске благоустроят площадь для массовых мероприятий
В Подмосковье опубликована карта площадок для крещенских купаний
«Основной задачей благоустройства является воссоздание исторической, культурной атмосферы парка отдыха, восстановление уникальной идентичности территории. Сохранение уже существующих функций, таких как — летняя театральная сцена, детская зона, прогулочная, площадка для выгула собак. И дополнение административной, спортивной зонами.Площадь разработки проекта составляет 4,2 Га»,— поделился министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Читайте также:
Обновлённый парк «Взлёт» в Домодедове стал новым центром притяжения в округе
В Краснознаменске благоустроят площадь для массовых мероприятий
В Подмосковье опубликована карта площадок для крещенских купаний
Мира Полтева