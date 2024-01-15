В Подмосковье будут работать 231 место для Крещенских купаний

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
В Московской области в этом году будет оборудовано 231 место для Крещенских купаний. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
В настоящий момент в регионе идет подготовка к предстоящим крещенским купаниям.
Стоит отметить, что все места будут оборудованы комфортными подходами и спусками в воду, навигацией, туалетами, теплыми раздевалками, а также парковочными местами.
Кроме этого, ежегодно самое большое количество людей собираются на Крещение в городских округах Сегриев Посад, Одинцово, Коломна, Солнечногорск, Дмитровский и Клин.
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«Уже на следующей неделе, 18–19 января, пройдут традиционные крещенские купания. Всего в Подмосковье подготовим 231 площадку с соблюдением всех мер безопасности. Будет организовано 65 мест на открытых водоемах, 53 — на прудах, 44 возводимых купелей и 69 купелей в помещениях», —поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Кроме этого, ежегодно самое большое количество людей собираются на Крещение в городских округах Сегриев Посад, Одинцово, Коломна, Солнечногорск, Дмитровский и Клин.
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Мира Полтева