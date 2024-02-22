Путин проехался по трассе М-12 «Восток» за рулём КАМАЗа

Видео: Официальный сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин проехался по новой трассе М-12 «Восток» за рулём КАМАЗа, об этом сообщили на официальном сайте Кремля.
«Владимир Путин проводит встречу с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузовых транспортных средств», — рассказали на кремлёвском сайте.
Уточняется, что на эту встречу глава государства приехал за рулём КАМАЗа. Само же мероприятие проходит в кафе многофункциональной зоны трассы М-12.
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