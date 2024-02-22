Путин встретился с главой Татарстана Миннихановым

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин начал второй рабочий день в Казани со встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Беседа проходит в резиденции главы Татарстана.
Ожидается, что Путин и Минниханов по видеосвязи откроют новые соцобъекты в Казани и ознакомятся с планами создания центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и масштабирования (RnD-центр) «Сибура» в республике.
Глава государства прибыл в Казань 21 февраля, он поучаствовал в церемонии открытия «Игр будущего» и провел несколько двусторонних встреч - с главами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Республики Сербской.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал хамство Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ожидается, что Путин и Минниханов по видеосвязи откроют новые соцобъекты в Казани и ознакомятся с планами создания центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и масштабирования (RnD-центр) «Сибура» в республике.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал хамство Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак