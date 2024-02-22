В сеть попало видео, на котором Путин поднимается на борт Ту-160М в Казани

Фото: Официальный сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин совершает полет на сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике Ту-160М, кадры, на которых президент поднимается на борт ракетоносца публикует RT в своём Telegram-канале.
Владимир Путин поднялся на борт Ту-160М на взлётной полосе Казанского авиастроительного завода. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, маршрут президента является военной тайной. В воздухе он будет находиться 40 минут.
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