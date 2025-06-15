Владимир Путин рассказал о ежегодной проверке своего здоровья

15 июня 2025, 12:04

Путин признался, что регулярно проходит медицинский осмотр

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Сергей Булкин)

Владимир Путин рассказал, что каждый год проходит полную двухдневную проверку организма. Об этом сообщают РИА Новости.