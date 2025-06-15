Владимир Путин рассказал о ежегодной проверке своего здоровья
Владимир Путин рассказал, что каждый год проходит полную двухдневную проверку организма. Об этом сообщают РИА Новости.
12 июня в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин в День России вручил Государственные премии выдающимся гражданам нашей страны. Президент России в разговоре с Героями Труда и лауреатами наград заявил, что ежегодно проходит комплексное медицинское обследование. По словам российского лидера, он выделяет в своём расписании два дня и полностью посвящает их обследованию своего здоровья.
В беседе с офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко глава государства признался, что у него было небольшое ухудшение зрения, но он сознательно отказался от очков. Владимир Владимирович отметил, что почувствовал головокружение когда надел их и понял, что лучше обойдется без них. Президент сообщил, что сейчас спокойно читает без очков.
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