Путин распорядился улучшить порядок возмещения ущерба жертвам мошенничества

09 апреля 2026, 22:05

Путин приказал улучшить порядок возмещения ущерба пострадавшим от мошенничества

Владимир Путин поручил доработать механизм возврата средств россиянам, пострадавшим от действий мошенников. Соответствующее указание он дал на встрече с вице-премьером — руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко.





Президент отметил, что действующая система рассматривает банк или оператора связи как источник повышенной опасности — по аналогии с автомобилем, где водитель признаётся виновным при любом равном раскладе. По словам Путина, с точки зрения защиты интересов граждан это справедливо. Григоренко добавил, что текущий подход сознательно ориентируется на приоритетную защиту прав россиян.



Благодаря антимошенническим мерам в 2025 году число таких преступлений сократилось на 12%, а сумма ущерба для людей снизилась. Кроме того, свыше 26 миллионов пользователей портала «Госуслуги» установили самозапрет на выдачу кредитов и займов. С сентября более 1,5 миллиона россиян заблокировали возможность оформления на своё имя новых сим-карт.



Первый пакет мер по противодействию телефонным и онлайн-мошенникам, включающий около 30 инициатив, вступил в силу в июне и внедряется поэтапно. Граждане, в частности, получили право отказываться от спам-звонков и рекламных СМС-рассылок. В декабре правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй комплекс из 20 предложений — среди них требования к восстановлению доступа к «Госуслугам», введение детских сим-карт и лимиты на количество банковских карт.



