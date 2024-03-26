Путин рассказал, чего пытались добиться организаторы теракта в «Крокусе»

Организаторы теракта в концертном зале «Крокус сити холл» надеялись посеять панику и разлад в российском обществе, однако встретили единение россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещании по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус сити холле».