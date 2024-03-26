Путин рассказал, чего пытались добиться организаторы теракта в «Крокусе»

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Организаторы теракта в концертном зале «Крокус сити холл» надеялись посеять панику и разлад в российском обществе, однако встретили единение россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещании по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус сити холле».
«Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу», — заявил глава государства.
Путин также рассказал, что Россия знает, кто совершил теракт в «Крокусе», но ее интересует, кто заказчик. Он отметил, что Следственному комитету РФ предстоит прояснить еще целый ряд вопросов, связанных с участием исламистов в подмосковном теракте, а также усилить меры безопасности в городах страны.
Кроме того, президент высказал мнение, что несмотря на желание покарать виновников трагедии, следствие должно идти объективно и без ангажированности.
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