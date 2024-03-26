МЧС опубликовало обновленный список погибших в «Крокусе» — 95 имен

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МЧС России опубликовало обновленный поименный список погибших при теракте в «Крокусе Сити Холле».
На 20:50 мск 25 марта в нем значатся 95 имен. В прошлом списке было 68 человек.
По последним же данным Следственного комитета, жертвами трагедии стали 137 человек, еще более 180 были ранены.
Стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» вечером 22 марта в подмосковном Красногорске. В зал ворвались группа мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей и бросали зажигательные шашки. По последним данным, число жертв выросло до 143, пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Все четверо подозреваемых в исполнении теракта найдены и задержаны. Всего задержаны 11 человек, подозреваемых в причастности к преступлению.
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По последним же данным Следственного комитета, жертвами трагедии стали 137 человек, еще более 180 были ранены.
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Ювелина Бернст