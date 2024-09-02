Путин рассказал, что члены его семьи активно изучают китайский язык

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Президент России Владимир Путин сообщил о растущем интересе россиян к изучению китайского языка. Об этом он рассказал во время открытого урока «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле Республики Тыва.
Глава государства подчеркнул, что Россия активно налаживает сотрудничество с Китаем, развивается бизнес, появляется много партнёров. Всё это приводит к тому, что россияне всё больше начинают интересоваться китайским языком.
Такая же тенденция, по словам президента, наблюдается и среди членов его семьи, многие из которых свободно говорят на китайском.
Путин добавил, что такой интерес взаимен, поскольку в Китае также возросла популярность русского языка.
При этом глава государства заявил, что не следует забывать и про английский язык, поскольку он очень много дал человечеству для объединения людей из разных стран.
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Такая же тенденция, по словам президента, наблюдается и среди членов его семьи, многие из которых свободно говорят на китайском.
Путин добавил, что такой интерес взаимен, поскольку в Китае также возросла популярность русского языка.
При этом глава государства заявил, что не следует забывать и про английский язык, поскольку он очень много дал человечеству для объединения людей из разных стран.
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Анастасия Чинкова