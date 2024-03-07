Путин заявил, что духовное объединение русских и украинцев неизбежно

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Выступая на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ), президент России Владимир Путин выразил уверенность, что духовное единение россиян и украинцев в будущем неизбежно, сообщает ТАСС.
Российский лидер отметил, что для этого необходимо искоренить национализм в республике.
По словам Путина, чтобы достичь примирения двух сторон, необходимо устранить факторы, которые этому мешают.
Ранее Владимир Путин рассказал о самых надежных союзниках России.
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По словам Путина, чтобы достичь примирения двух сторон, необходимо устранить факторы, которые этому мешают.
«А мешают этому самые отвратительные проявления [радикального] национализма. Это яд, который отравляет жизнь многих народов, в том числе сегодня на Украине», – объяснил российский лидер.
Ранее Владимир Путин рассказал о самых надежных союзниках России.
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Александр Климов