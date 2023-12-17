Путин рассказал, как встретит Новый год

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин рассказал, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими. Об этом Путин сообщил журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину.
Глава государства рассказал, что подарки близким он еще не выбирал, однако попробует сделать приятное.
Ранее сообщалось, что стоимость живых новогодних ёлок в РФ выросла почти в несколько раз. Это произошло из-за санкций и очень дорогой логистики. В прошлом году цена новогодней ёлки изредка превышала десяти тысяч рублей.
В текущем году стоимость ели высотой около 2 метров составляет почти двенадцать тысяч рублей, чуть выше 2 метров — около девятнадцати тысяч рублей. На рынке имеются и отечественные ели, однако они также прилично увеличились в цене.
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Ранее сообщалось, что стоимость живых новогодних ёлок в РФ выросла почти в несколько раз. Это произошло из-за санкций и очень дорогой логистики. В прошлом году цена новогодней ёлки изредка превышала десяти тысяч рублей.
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Екатерина Коршунова