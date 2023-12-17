В Германии собрались конфисковать рождественские подарки из России

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Таможня ФРГ предупредила, что может конфисковать рождественские подарки, которые поступают в страну из России из-за необходимости соблюдения санкционного режима. Об этом говорится на сайте немецкого ведомства.
Отмечается, что таможня запретила ввозить в страну из РФ вещи и вещества, которые подпадают под санкционные. К таким изделиям относятся: бумага, дерево и продукция из древесины, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и косметические средства.
Уточняется, что исключений не подразумевается. Таким образом, изделия, попадающие под рестрикции, могут арестовать.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия исходит из того, что антироссийские санкции могут ударять по мировой экономике, а также стать причиной всемирного кризиса.
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Уточняется, что исключений не подразумевается. Таким образом, изделия, попадающие под рестрикции, могут арестовать.
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Екатерина Коршунова