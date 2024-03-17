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«Мы все одна команда»: Путин поблагодарил россиян, приехав в предвыборный штаб

17 марта 2024, 23:59
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин назвал результаты выборов проявлением доверия со стороны граждан и их надежды, что все будет выполнено. Об этом он заявил, приехав в свой предвыборный штаб в Гостином дворе, сообщает РИА Новости,




Глава государства поблагодарил всех россиян за поддержку и доверие, заявив, что все они — одна и та же команда. По мнению Владимира Путина, высокая явка избирателей в первую очередь связана с тем, что Россия сегодня переживает драматический этап своего развития и вынуждена «с оружием в руках защищать интересы наших граждан».

По словам Путина, грядущие кадровые вопросы в руководстве страны будут решаться в «рабочем, товарищеском режиме» и без суеты. Текущие

результаты работы правительства показали, что административная команда действует весьма эффективно — это касается как кабмина,так и Центрального банка.

Президент поблагодарил за работу волонтёров и заявил, что Россия «должна быть ещё крепче, сильнее, эффективнее». После этого обратился с речью, в которой рассказал, что ему «приятно в этот вечер быть с соратниками», разобрал историческое значение слова «соратник», поблагодарил всех проголосовавших, бойцов СВО. Речь Путина закончилась массовым скандированием слова «Россия».

Как сообщает Центральная избирательная комиссия РФ, после обработки 70% бюллетеней нынешний президент Владимир Путин с огромным отрывом побеждает на выборах главы государства, набирая 87,17% голосов россиян. Его победу признали и все соперники — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ).

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#россияне
#голосование
#владимир путин
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«Чем они закончили, хорошо известно»: Путин сравнил членов РДК и власовцев
Путин: К предателям из РДК всегда будет отношение, как будто они вооружены
18 марта 2024, 00:50

Фото: iStock/vadimrysev

Президент России Владимир Путин сравнил членов «Российского добровольческого корпуса» (РДК*) с последователями Власова, сообщает ТАСС.
«Чем они закончили, хорошо известно», отметил российский лидер, напомнив, что в России нет смертной казни, но, по его словам, с предателями РДК всегда обращаются так, как будто они вооружены. Он также подчеркнул, что правоохранительные органы будут выявлять и принимать меры предосторожности всех, кто воюет с Россией с оружием в руках.

Путин добавил, что в общей сложности четыре группы предателей, таких как РДК, насчитывают 25 000 человек. По его словам, их бросают в «мясные штурмы». В то же время глава государства заявил, что потери членов РДК и других подобных легионов в результате недавнего нападения составили 800 человек.

Ранее сообщалось, что ВС РФ пресекли попытку украинских ДРГ вторгнуться на российскую территорию.

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#владимир путин
#россия
#дрг
#минобороны рф
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Путин рассказал о планировавшемся обмене Навального на заключенного на Западе
Путин: Планировался обмен Навального на заключенного на Западе
18 марта 2024, 00:37

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент Владимир Путин заявил, что согласился на обмен Алексея Навального* на западного заключенного, передает ТАСС.
«За несколько дней до ухода Навального из жизни мне сказали, что есть идея обменять его на людей, находящихся в тюрьме в западных странах», – сказал президент.

По словам главы государства, у него было одно условие – Навальный* больше никогда не вернется в Россию. Путин охарактеризовал его смерть как печальное событие.

Напомним, что Навальный* умер в колонии «Полярный волк» на Ямале 16 февраля.

Согласно заявлениям директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, ​оппозиционер умер своей собственной смертью в результате ​оторвавшегося тромба.

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* Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
#россия
#владимир путин
#смерть
#президент
#сизо
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Игорь Брынцалов поздравил военных дивизии Дзержинского и их семьи с Масленицей
Председатель регионального парламента Брынцалов поучаствовал в празднике в Балашихе
18 марта 2024, 00:24

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов во время рабочей поездки в Балашиху посетил масленичные мероприятия в жилом комплексе «Витязь» микрорайона Дзержинского, сообщает сайт Мособлдумы.
Для жителей Дзержинска и их семей был организован праздник: концертные программы, веселые развлечения, угощение блинами, кашей, чаем.

«Я хочу поздравить всех с этим замечательным праздником, пожелать здоровья, удачи, хорошего настроения. И, конечно, нашим героям, которые сегодня в зоне специальной военной операции выполняют свой воинский долг – успехов, вернуться домой живыми, здоровыми и с Победой», – сказал он.

Спикер регионального парламента добавил, что в этом году праздник совпадает с выборами Президента России. И воспользовавшись возможностью, он пригласил на избирательные участки людей, которые еще не выполнили свой гражданский долг.

«Ещё есть возможность проголосовать за Президента нашей страны и выбрать курс развития нашего государства на следующие 6 лет».

Военнослужащие и их семьи также услышали поздравления от главы Балашихи Сергея Юрова и командира дивизии Дзержинского Николая Кузнецова. Они хотели, чтобы все хорошо провели время.

Юные жители микрорайона, главные участники фестиваля, с радостью поделились впечатлениями и планами праздника. Например, 5-летний Дима хочет заниматься творческой деятельностью и рисовать. А школьные друзья Ира, Яна и Данил приехали на Масленицу с намерением проводить зиму, как гласит праздничная традиция.

"Мы встретили весну и тепло и «Мы пришли встречать весну и тепло, а зиму провожать. Надоел этот снег, лужи, мы хотим яркого солнца, чтобы было сухо. Ну и, конечно, будем блинчики кушать», – с задорным смехом рассказали ребята.

Завершился праздник традиционным ритуалом - сжиганием чучела.

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#московская область
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«Поздравляю всех врагов России»: Медведев о победе Путина на выборах
Медведев: Поздравляю всех врагов России с избранием Путина президентом РФ
18 марта 2024, 00:14

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Первый заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев поздравил врагов России с победой Владимира Путина на президентских выборах в России в своем аккаунте в X.
Медведев также поблагодарил своих друзей за поддержку.

Первый заместитель председателя Совета Безопасности назвал саму победу Путина блестящей.

На сегодняшний день обработано 50% протоколов, сообщает ТАСС, ссылаясь на ЦИК. Действующий глава государства набирает 87,34 процента голосов.

Итоговый результат должен стать рекордом новейшей истории России. В 2018 году Путин набрал 75,69 процента голосов избирателей.

Ранее Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков признали победу Путина на выборах.

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#дмитрий медведев
#владимир путин
#выборы
#голосование
#президент
#россия
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«Письма не будет»: Президент Германии отказался поздравлять Путина с переизбранием
Президент ФРГ Штайнмайер отказался поздравлять Путина с победой на выборах
17 марта 2024, 23:39

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отказался поздравить Владимира Путина, если тот будет переизбран на пост главы государства, сообщает пресс-секретарь главы немецкого государства Серстин Гаммелин, передает Tagesspiegel.
«Письма не будет», – заявила она.

В то же время, напоминает издание, в 2018 году Штайнмайер поздравил Путина с его переизбранием и пожелал ему успехов.

Ранее в Центральной избирательной комиссии сообщили о завершении обработки 50 процентов протоколов на выборах президента России. Уточняется, что Владимир Путин набирает свыше 87 процента голосов.

До этого Папа Римский Франциск поздравил российского лидера с переизбранием на пост президента РФ.

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Ватикан поздравил Владимира Путина с победой на выборах РФ
#германия
#россия
#выборы
#владимир путин
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Соперники Путина признали его победу на выборах
17 марта 2024, 23:36

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Все три кандидата, бывшие соперниками действующего главы государства на выборах президента России, признали победу Владимира Путина
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Владимир Путин победил на выборах президента «с историческим результатом».

По мнению кандидата от КПРФ Николая Харитонова, население России показало международному сообществу пример сплочения и консолидации. При этом он рассчитывает, что ему и его команде удалось, по итогам избирательной кампании, привлечь внимание россиян к предвыборной программе коммунистов.

«Конечно же, победитель Владимир Владимирович Путин. Но для нас важно то, что мы смогли донести нашу программу», — подтвердил и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков.

По последней информации ЦИК России, президент Владимир Путин безусловно побеждает на этих выборах главы государства: после обработки 60 процентов бюллетеней в его активе 87,26% голосов избирателей.

Напомним, что выборы в России впервые в истории проходили три дня — с 15 по 17 марта, при этом частично в онлайн-формате с использованием электронного голосования. Впервые в них принимали участие и новые регионы: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

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#кпрф
#выборы
#кандидаты
#победа
#владимир путин
#голосование
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Путин набрал 82,6 процента голосов на выборах президента России в СИЗО Москвы
ОНК: Путин набрал 82,6 процента голосов на выборах президента РФ в СИЗО Москвы
17 марта 2024, 23:27

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин в результате голосования на выборах президента РФ набрал 82,6 процента голосов в столичных СИЗО, сообщил ответственный секретарь московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК), член СПЧ РФ Алексей Мельников в Telegram-канале.
Отмечается, что за нынешнего российского лидера голос отдали 5243 человека. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков получил 6,3 процента голосов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий – 4,1 процента, а Николай Харитонов от КПРФ – 2,6 процента.

Ранее ЦИК сообщил, что после обработки более 60 процентов протоколов Владимир Путин набирает свыше 87 процентов голосов и тем самым одерживает победу в первом туре.

До этого Папа Римский Франциск поздравил главу государства с победами на выборах президента РФ.

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#сизо
#выборы
#голосование
#президент
#владимир путин
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Ватикан поздравил Владимира Путина с победой на выборах РФ
Папа Римский Франциск выразил поздравления Владимиру Путину с победой на выборах
17 марта 2024, 23:12

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Папа Римский Франциск выразил поздравления Владимиру Путину с его избранием в качестве президента Российской Федерации, сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после общения с понтификом.
По его словам, глава католической церкви рассматривает «Ватикан как международную площадку», которая может выполнять некоторые функции, ранее возлагаемые на ООН.

Напомним, что выборы в России состоялись с 15 по 17 марта.

Ранее Франциск призвал стороны, участвующие в украинском конфликте, поднять белый флаг и начать мирные переговоры. При этом он не назвал стороны конфликта напрямую.

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#поздравление
#выборы
#владимир путин
#президент
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Более 60 уголовных дел возбудили в ходе выборов президента России
МВД: на президентских выборах РФ возбудили 61 уголовное дело
17 марта 2024, 23:01

Фото: iStock/7713Photography

За время выборов президента России возбудили свыше 60 уголовных дел, объявил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой, сообщает ТАСС.
Всего ведомство получило 1,4 тысячи заявлений и сообщений от граждан о правонарушениях и преступлениях на выборах. В результате возбуждено 61 уголовное дело, среди которых преобладают заведомо ложные сообщения об актах терроризма (23) и препятствие осуществлению прав избирателей (21). Также составлено 155 административных протоколов.

Ранее сообщалось, что в течение заключительного дня голосования на выборах президента Российской Федерации о разных источников поступило 1012 сигналов о потенциальных нарушениях.

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#выборы
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#голосование
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#россия
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