«Мы все одна команда»: Путин поблагодарил россиян, приехав в предвыборный штаб

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Президент России Владимир Путин назвал результаты выборов проявлением доверия со стороны граждан и их надежды, что все будет выполнено. Об этом он заявил, приехав в свой предвыборный штаб в Гостином дворе, сообщает РИА Новости,
Глава государства поблагодарил всех россиян за поддержку и доверие, заявив, что все они — одна и та же команда. По мнению Владимира Путина, высокая явка избирателей в первую очередь связана с тем, что Россия сегодня переживает драматический этап своего развития и вынуждена «с оружием в руках защищать интересы наших граждан».
По словам Путина, грядущие кадровые вопросы в руководстве страны будут решаться в «рабочем, товарищеском режиме» и без суеты. Текущие
Президент поблагодарил за работу волонтёров и заявил, что Россия «должна быть ещё крепче, сильнее, эффективнее». После этого обратился с речью, в которой рассказал, что ему «приятно в этот вечер быть с соратниками», разобрал историческое значение слова «соратник», поблагодарил всех проголосовавших, бойцов СВО. Речь Путина закончилась массовым скандированием слова «Россия».
Как сообщает Центральная избирательная комиссия РФ, после обработки 70% бюллетеней нынешний президент Владимир Путин с огромным отрывом побеждает на выборах главы государства, набирая 87,17% голосов россиян. Его победу признали и все соперники — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ).
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