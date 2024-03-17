Путин набрал 82,6 процента голосов на выборах президента России в СИЗО Москвы

Фото: сайт Кремля
Владимир Путин в результате голосования на выборах президента РФ набрал 82,6 процента голосов в столичных СИЗО, сообщил ответственный секретарь московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК), член СПЧ РФ Алексей Мельников в Telegram-канале.
Отмечается, что за нынешнего российского лидера голос отдали 5243 человека. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков получил 6,3 процента голосов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий – 4,1 процента, а Николай Харитонов от КПРФ – 2,6 процента.
Ранее ЦИК сообщил, что после обработки более 60 процентов протоколов Владимир Путин набирает свыше 87 процентов голосов и тем самым одерживает победу в первом туре.
До этого Папа Римский Франциск поздравил главу государства с победами на выборах президента РФ.
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Ранее ЦИК сообщил, что после обработки более 60 процентов протоколов Владимир Путин набирает свыше 87 процентов голосов и тем самым одерживает победу в первом туре.
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Александр Климов