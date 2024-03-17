После обработки более 60% протоколов Путин побеждает в первом туре

Фото: сайт Кремля
После подсчета 60,01% протоколов Владимир Путин побеждает на выборах президента России в первом туре, это следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Нынешний глава государства, как сообщает ТАСС, набирает 87,26% голосов избирателей.
В Московской области завершились выборы президента России. В регионе закрылись 3 985 избирательных участков, также закончено дистанционное электронное голосование. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчёту голосов, сообщили в Мособлизбиркоме. Для удобства жителей голосование по выборам главы государства в этом году впервые проходило три дня – 15,16 и 17 марта. Всего в Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. Намерение отдать голос онлайн высказали 780,6 тыс. человек.
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Артем Путинцев