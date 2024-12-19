Путин рассказал о работе фонда «Защитники Отечества»

Владимир Путин (Фото: kremli.ru)
Фонд «Защитники Отечества» был создан для поддержки военных, которые ушли с военной службы, однако нуждаются во внимании государства. Об этом на Прямой линии рассказал президент России Владимир Путин.
«Фонд был создан для оказания помощи военным, уходящим со службы, но нуждающимся во внимании со стороны государства», — отметил Путин.
По словам президента, в фонде ищут индивидуальный подход к каждой ситуации. Там решаются вопросы социального характера, выплат и другие. Военные просят оказать содействие в трудоустройстве, занятиях спортом и участия в культурной сфере.
В организации работают неравнодушные люди, поэтому работа складывается крайне эффективно, подчеркнул Путин.
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