Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин обозначил условия, при которых он готов начать переговоры с Украиной.
Президент отметил, что нелегитимность украинского режима заключается в отсутствии в Конституции Украины положений о продлении полномочий президента. По его словам, продление полномочий возможно только для Верховной Рады, даже в условиях военного положения.
Путин подчеркнул, что если первое лицо страны считается нелегитимным, то и все остальные уровни власти также теряют свою легитимность. В этой связи он выразил мнение, что любые действия и решения, принимаемые такой властью, могут быть поставлены под сомнение. Тем не менее, Путин подтвердил готовность России вести диалог без предварительных условий.
Однако президент также добавил, что подписание международных документов возможно только с легитимной властью.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.
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Путин подчеркнул, что если первое лицо страны считается нелегитимным, то и все остальные уровни власти также теряют свою легитимность. В этой связи он выразил мнение, что любые действия и решения, принимаемые такой властью, могут быть поставлены под сомнение. Тем не менее, Путин подтвердил готовность России вести диалог без предварительных условий.
«Мы будем разговаривать с любым человеком, в том числе с Зеленским», — заявил он.
Однако президент также добавил, что подписание международных документов возможно только с легитимной властью.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.
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Дарья Осипова