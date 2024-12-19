Путин: у противника нет шансов уничтожить «Орешник»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин заявил, что шансов легко сбить новейшую российскую ракету «Орешник» у противника нет.
В рамках Прямой линии Владимир Путин обратил внимание, что «Орешник» стоит на удалении двух тысяч километров.
Лидер российского государства уточнил, что на боевом дежурстве в Польше и Румынии расположены 24 новые ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).
Российский лидер добавил, что у противника нет никакой возможности сбить «Орешник».
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Читайте также:
«Девочки нужны»: Ткаченко объяснил высказывание Путина о демографии
В мире предпочитают этого не замечать — Путин о сложной ситуации с РПЦ на Украине
Путин назвал число проживающих в России украинцев
Лидер российского государства уточнил, что на боевом дежурстве в Польше и Румынии расположены 24 новые ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).
«Даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут. У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все — поезд ушел», — подчеркнул президент Российской Федерации.
Российский лидер добавил, что у противника нет никакой возможности сбить «Орешник».
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Читайте также:
«Девочки нужны»: Ткаченко объяснил высказывание Путина о демографии
В мире предпочитают этого не замечать — Путин о сложной ситуации с РПЦ на Украине
Путин назвал число проживающих в России украинцев
Ольга Енгалычева