Путин призвал банки учитывать платежеспособность граждан при выдаче кредитов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность внимательного подхода банков к выдаче кредитов, особенно в условиях роста мошенничества.
Он отметил, что объемы жульничества в банковской сфере достигли критических уровней. По его словам, только с территории Украины с российских банковских счетов было украдено около 250 миллиардов рублей.
Путин заявил, что банкам необходимо учитывать платежеспособность граждан. В частности, он предложил, чтобы кредиты на суммы до 50 тысяч рублей можно было оформлять онлайн, в то время как для более крупных займов требуется более тщательная проверка и время для принятия решения. Для кредитов свыше 250 тысяч рублей президент предложил установить срок в несколько дней на принятие решения.
Эти меры направлены на защиту граждан от мошеннических схем и укрепление доверия к банковской системе в целом.
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Путин заявил, что банкам необходимо учитывать платежеспособность граждан. В частности, он предложил, чтобы кредиты на суммы до 50 тысяч рублей можно было оформлять онлайн, в то время как для более крупных займов требуется более тщательная проверка и время для принятия решения. Для кредитов свыше 250 тысяч рублей президент предложил установить срок в несколько дней на принятие решения.
Эти меры направлены на защиту граждан от мошеннических схем и укрепление доверия к банковской системе в целом.
Ранее Путин назвал столицу Чечни город Грозный современным российским чудом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова