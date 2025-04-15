Путин рассказал о создании комфортной среды для жизни в регионах

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин рассказал о формировании комфортной среды для жизни в регионах. Во время расширенного заседания президиума Госсовета он заявил, что активная работа в этом направлении уже идет. Сообщение опубликовали на сайте Кремля.
На заседании обсуждали вопросы реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Во время мероприятия говорили о развитии и обустройстве России, создании современной, комфортной и безопасной среды. Еще на повестке стоял вопрос жилищных проблем. Также на заседании говорили о создании рабочих мест, доступности транспортных и социальных услуг, наличии хороших и безопасных дорог.
Отмечалось, что для комплексного решения данных задач необходима поддержка опорных населенных пунктов, в которых проживает две трети граждан Российской Федерации. Их призвали укрепить экономический и инфраструктурный каркас страны.
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Отмечалось, что для комплексного решения данных задач необходима поддержка опорных населенных пунктов, в которых проживает две трети граждан Российской Федерации. Их призвали укрепить экономический и инфраструктурный каркас страны.
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Ольга Енгалычева