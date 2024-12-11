Путин разберётся в истории с выселением семьи участника СВО в Бурятии

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
В Бурятии семью сотрудника МЧС, 20 лет отработавшего в ведомстве, а затем отправившегося на специальную военную операцию, выселили из служебной квартиры. Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации.
О происшедшем в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рассказала председатель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова. По её словам, семью участника СВО в настоящее время пытаются лишить жилья через суд.
Глава государства выразил недоумение тем, что кто-то пытается выселить семью человека, выполняющего свой долг в зоне спецоперации, да ещё через суд.
Владимир Путин подчеркнул, что от того, насколько защищёнными чувствуют себя семьи военнослужащих, зависит душевное состояние бойцов, их инстинкт самосохранения. Российский лидер пообещал обязательно разобраться в данной ситуации и сделать всё возможное, чтобы не допускать подобных случаев.
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Глава государства выразил недоумение тем, что кто-то пытается выселить семью человека, выполняющего свой долг в зоне спецоперации, да ещё через суд.
«Мне кажется, что мы cтолько со всех сторон предусмотрели всяких инструментов поддержки и ребят, которые жизнью рискуют ради Родины, и членов их семей. Удивительно, что у некоторых нет понимания важности этой работы», — сказал президент.
Владимир Путин подчеркнул, что от того, насколько защищёнными чувствуют себя семьи военнослужащих, зависит душевное состояние бойцов, их инстинкт самосохранения. Российский лидер пообещал обязательно разобраться в данной ситуации и сделать всё возможное, чтобы не допускать подобных случаев.
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Александр Бойцов