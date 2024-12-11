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Путин разберётся в истории с выселением семьи участника СВО в Бурятии

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В Бурятии семью сотрудника МЧС, 20 лет отработавшего в ведомстве, а затем отправившегося на специальную военную операцию, выселили из служебной квартиры. Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации.
О происшедшем в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рассказала председатель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова. По её словам, семью участника СВО в настоящее время пытаются лишить жилья через суд.

Глава государства выразил недоумение тем, что кто-то пытается выселить семью человека, выполняющего свой долг в зоне спецоперации, да ещё через суд.



«Мне кажется, что мы cтолько со всех сторон предусмотрели всяких инструментов поддержки и ребят, которые жизнью рискуют ради Родины, и членов их семей. Удивительно, что у некоторых нет понимания важности этой работы», — сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что от того, насколько защищёнными чувствуют себя семьи военнослужащих, зависит душевное состояние бойцов, их инстинкт самосохранения. Российский лидер пообещал обязательно разобраться в данной ситуации и сделать всё возможное, чтобы не допускать подобных случаев.

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Внебрачного сына Жириновского Олега не пустили на выставку в память об отце
11 декабря 2024, 08:44

Олег Эйдельштейн и Леонид Слуцкий (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Внебрачного сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна не пустили на выставку в память о его отце. Она посвящена 35-й годовщине основания ЛДПР и проходит на ВДНХ.
На мероприятие также не был допущен бывший член ЛДПР Василий Власов, сообщают «Ведомости». Организаторы выставки пояснили, что её могут посетить все желающие, кроме тех, кто опорочил честь партии и самого политика.

«Жириновский жестко изобличал предателей и выгонял из партии. Сам ввел практику ограничений мероприятий для таких людей», — сказал, комментируя ситуацию, представитель ЛДПР.

Выставка «ЛДПР: 35 лет с народом» открылась на ВДНХ 9 декабря. В церемонии открытия приняли участие нынешний лидер партии Леонид Слуцкий, дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко, члены думской фракции ЛДПР, сторонники партии.

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#выставка
#политика
#вднх
#выставки
#лидер
#лдпр
#жириновский
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Акция «Добрая елка» в Москве может исполнить желания детей
11 декабря 2024, 07:29

Фото: istockphoto/Zeffss1

Жители Москвы имеют уникальную возможность исполнить желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в рамках благотворительной акции «Добрая елка», сообщается на сайте мэра мегаполиса.
Новогодние деревья с мечтами детей, находящихся под опекой столичных некоммерческих организаций, установлены в популярных местах столицы. Мероприятие проходит в рамках проекта «Зима в Москве», который стартовал 1 декабря и продлится до 28 февраля.

На «добрых елках» размещены записки с желаниями детей: кто-то мечтает посетить концерт любимого музыканта, а кто-то нуждается в бытовых предметах. Каждый житель столицы может стать исполнителем желания, поддерживая тех, кто нуждается в помощи. Волонтеры на площадках акции готовы помочь жителям узнать, как можно присоединиться к мероприятию.

Добрые елки расположены в медиацентре и центре «Заповедное посольство» парка «Зарядье», парке «Остров мечты», Центральном детском магазине на Лубянке и многофункциональном комплексе «Солнце Москвы». В будущем они также появятся на площадках «Московских сезонов», в торговых центрах и рынках. Всего до 12 января акция охватит около 100 мест по всему городу.

Среди российских регионов проведут конкурс на лучшую новогоднюю ёлку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#акции
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Гериатр назвал главную проблему россиян, приводящую к быстрому старению
Гериатр Новоселов: на быстрое старение влияет питание углеводной пищей
11 декабря 2024, 07:07

Фото: iStock/evgenyatamanenko

По исследовательским данным, в старости физические и интеллектуальные способности человека при осознанном подходе к своему здоровью не только не снижаются, но и могут развиваться так же, как в молодости.
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» сообщил, что на старение, помимо возраста, влияют и другие факторы.

«Для того, чтобы не стареть, нужно питаться более сбалансированно, чем питаются россияне. У нас питание разбалансировано в сторону углеводной пищи. Надо есть меньше булочек, хлебопекарных изделий, конфет. У нас даже традиции такие: садимся чай пить, а там и бараночки, и прянички. Это все приводит к снижению толерантности к глюкозе, значит, к гиперинсулиномии», — заявил эксперт.

По его словам, лучше главный принцип здоровой и долгой жизни – вкусное, разнообразное и сбалансированное питание.

«Лучше выбирать качественные продукты, исключая различные неполезные перекусы, например, на улице, второпях. Разнообразие питания — это и рыба, и мясо, и клетчатка. Либо вы соблюдаете диету, но по рекомендации врача, учитывая все свои особенности», — объяснил врач.

Он подчеркнул, что на старение также влияет достаточная двигательная активность и генетика.

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#пожилые люди
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В Белоруссии запретили гречку российского производства
11 декабря 2024, 05:20

Фото: iStock/Olena Vasylieva

Госстандарт Белоруссии запретил ввоз и продажу гречки российского производства компании «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Информация об этом появилась на портале «Продукция и услуги Республики Беларусь».
В сообщении указывается, что данная гречка не соответствует стандартам Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Суть проблемы заключается в отличии информации на упаковке и самим продуктом.

Как оказалось, время варки гречневой крупы составило 29 минут. По признанным стандартам, этот показатель не должен превышать 25 минут. Из этого следует, что производитель дал недостоверную информацию о наименовании продукта, что автоматически относит его к категории опасных.

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#роспотребнадзор
#гречка
#белоруссия
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Роспотребнадзор приостановил продажу аромаингаляторов для носа
11 декабря 2024, 02:23

Фото: iStock/Motortion

Служба Роспотребнадзора приняла решение о приостановке реализации аромаингаляторов для носа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Выявлены незаконные декларации о безопасности «аромаингаляторов для носа». Принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции» — говорится в официальном telegram-канале Роспотребнадзора.

Как отметили в пресс-службе, сотрудники ведомства выявили ряд нарушений законодательства. В частности это касается товаров, не имеющих документов, подтверждающих соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности парфюмерно-косметической продукции.

К тому же было замечено, что некоторые товары и вовсе не имеют никаких документов, что может угрожать безопасности потребителей. При этом если у реализуемого аромаингалятора есть декларация о соответствии, то она не всегда является действительной.

Также одного продавца уличили в клевете. На страничке товара указано, что аромаингалятор был изучен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», но как стало известно после, никаких исследований не проводилось.

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Жительница Ростова более 40 лет стоит в очереди на квартиру
11 декабря 2024, 00:48

Фото: iStock/simpson33

В Ростове-на-Дону 66-летняя пенсионерка вынуждена 43 года стоять в очереди на получение квартиры. Об этом пишет telegram-канал «Новости Ростова | 161.RU».
«Ольге Былинкиной 66 лет, 43 из которых она стоит в очереди на квартиру» — говорится в сообщении.

В публикации указывается, что Ольга многие годы работала в Ростовском цирке. К тому же она стала сооснователем первой в стране спортивно-цирковой школы.

На протяжении своей жизни Ольге приходилось ютиться в маленьких комнатах и квартирах. С ранних лет артистка делила 11-метровую комнату с матерью и младшим братом. Во время беременности женщина переехала уже в 16-метровое жилье, где делила помещение с матерью, сыном, братом, его женой и ее ребенком. По словам Ольги, иногда ей приходилась спать на полу, подкладывая под себя верхнюю одежду из-за нехватки места.

Устав от таких условий артистка иногда ночевала в комнате для животных в цирке. На сегодняшний день Ольга до сих пор живет в общежитии. Пусть теперь она и делит жилплощадь одна, но состояние здания оставлять желать лучшего. Стены покрыты трещинами и плесенью, а в грязной ванной комнате разбита плитка и, чтобы не упасть во время мытья в душе, нужно обходить воду, скапливающуюся вокруг сливного отверстия.

Как рассказала Ольга, она встала в очередь на получение квартиры сразу после рождения ребенка. Этот вопрос до сих пор не решен, а многочисленные обращения к чиновникам не принесли никаких результатов.

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В российском регионе раскритиковали упразднение сельсоветов
Спикер Госсовета РТ Мухаметшин выступил против упразднения сельсоветов в России
10 декабря 2024, 22:40

Фото: iStock/androsov58

Спикер Госсовета республики Татарстан Фарид Мухаметшин выступил против реализации федерального законопроекта об упразднении сельсоветов. По его словам, это приведет к усложнению жизни в селах и деревнях.
«Мы категорически выступили против, общественность нас поддерживает, селяне тоже поддерживают. <…> Ликвидировать этот институт, мы считаем, несправедливо. Я считаю, что этот институт — самый низовой, самый близкий к людям, наш базовый. Он должен работать и остаться в депутатском корпусе. Через них мы работаем с населением», — приводит «Татар-информ» слова Мухаметшина.
Председатель республиканского Госсовета пояснил, что большинство жителей деревень — это пенсионеры, которым придется ездить в районные центры, чтобы обсудить проблемы своих поселений с руководством.

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#село
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Российский аналог Starlink запустят в 2027 году
10 декабря 2024, 22:31

Фото: iStock/Tarcisio Schnaider

Российский разработчик аналога спутниковой системы Starlink, которая обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет, планируют запустить в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба компании «Бюро 1440». Качество интернета, как отмечается, будет сопоставимо с показателями наземных сетей.
«Формирование низкоорбитальной группировки Бюро 1440 и запуск коммерческого сервиса запланированы на 2027 год. Пользователи смогут получить доступ к цифровым услугам с качеством интернета, сопоставимым с наземными сетями благодаря работе Бюро 1440 с операторами мобильных и локальных сетей, а также напрямую от Бюро 1440», — сообщила пресс-служба компании в беседе с «Татар-информ».
Ранее о разработке аналога Starlink сообщали в Белоруссии. Отмечалось, что белорусские военные разрабатывают комплект мобильной связи, который был представлен президенту страны Александру Лукашенко в 2023 году.

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#спутник
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По заявкам жителей Подмосковья от снега и грязи убрали около 100 подъездов
10 декабря 2024, 22:20

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковные коммунальщики с начала декабря убрали от снега и грязи около 100 подъездов по заявкам жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В условиях зимних снегопадов подъезды быстро загрязняются. Вода и снег, которые жильцы приносят на обуви, а также техническая соль с тротуаров создают неудобства. Управляющие компании обязаны каждый день проводить влажное подметание лестничных площадок и маршей на нижних этажах, поддерживать чистоту в лифтах», – говорится в сообщении.
Для этажей выше второго уборка проходит раз в неделю, мытьё полов – минимум раз в месяц. Окна моют раз в год.

Также нужно ежегодно делать влажную протирку стен, подоконников, плафонов, шкафов для счётчиков и почтовых ящиков, отопительных приборов и чердачных лестниц.

Как отметили в ведомстве, если уборка проводится некачественно или вовсе отсутствует, нужно сообщить об этом в территориальный отдел Минчистоты.

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