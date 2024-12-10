Путин заявил о совершенствовании ядерной доктрины России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Россия не ужесточает ядерную доктрину, а совершенствует ее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
По словам Путина, России на сегодняшний день необходимо совершенствовать не ядерную доктрину, а ракетный комплекс «Орешник». Глава РФ отметил, что достаточное число современных систем вооружения практически заменяют применение ядерного оружия.
Путин заключил, что Москва ведет себя «достаточно аккуратно по всем направлениям».
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Путин заключил, что Москва ведет себя «достаточно аккуратно по всем направлениям».
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Екатерина Коршунова