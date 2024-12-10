Путин высказался о мошенничестве госорганов Украины против россиян

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Российская власть в курсе телефонного мошенничества госорганов Украины в отношении россиян. Более того, данное явление возведено в ранг государственной политики Украины, заявил президент России Владимир Путин.
«По поводу того, что с территории Украины предпринимаются определенные действия (по мошенничеству против россиян — прим. ред.) — абсолютно точно, это нам известно. Это возведено в ранг государственной политики, это одна из линий атак на нас с вами, на наше население», — произнес президент в рамках заседания Совета по развитию общества и правам человека.Перед этим ФСБ показала видеокадры задержания работников мошеннических колл-центров. По данным ведомства, злоумышленники зарабатывали до миллиона долларов в день, прикрытые Службой безопасности Украины (СБУ). Зафиксировано порядка 100 тысяч пострадавших, которые проживают в более 50 государствах.
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