Путин решил отправить в Оренбуржье главу Минстроя Файзуллина

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин после телефонного разговора с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером решил отправить в зону стихийного бедствия министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин поговорил по телефону еще раз с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Губернатор информировал президента о ходе работ по борьбе с паводком, с его последствиями, оказании помощи людям — главным образом тем, кто по-прежнему находится в зоне затопления, и тем, кто уже эвакуирован в пункты временного размещения», — рассказал Песков.
Он уточнил, что по результатам разговора с Паслером Путин решил отправить в Оренбуржье министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.
Там он должен будет проинформировать жителей о том, как в регионе будут восстанавливать инфраструктуру, в том числе жильё и дороги. По словам Пескова, речь идёт не только об установленных случаях утраты, но и о тех, которые еще предстоит установить.
Читайте также:
Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился почти на десять сантиметров
Пик паводка в Орске прошёл, сообщил мэр Козупица
Директор компании, строившей дамбу в Орске, указал на истинных виновников прорыва
Элина Позднякова