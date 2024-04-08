Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Директор компании, строившей дамбу в Орске, указал на истинных виновников прорыва

Директор компании, строившей дамбу в Орске, указал на истинных виновников прорыва

Директор компании, строившей дамбу в Орске, обвинил в прорыве сооружения мышей
08 апреля 2024, 17:50
Фото: iStock/kozorog

Фото: iStock/kozorog

Директор компании «Спецстрой», которая занималась строительством дамбы в Орске, Сергей Комаров обвинил в прорыве сооружения грызунов. Такое заявление он сделал в эфире «Первого канала».
Он пояснил, что изначально рассматривалось две версии происшествия – человеческий фактор и мышиные норы. При этом основной является именно вторая версия.

«Грызуны могли эту дамбу проточить, и этой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу», — заявил Комаров.



Напомним, в четверг, четвёртого апреля, в Оренбургской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. На следующий день в Орске прорвало дамбу из-за роста уровня воды в реке Урал.

Читайте также:

«Ситуация там критическая»: Песков — о прорыве дамбы в Орске

В подтопленном Орске погибли четыре человека

В Орске подмыло дамбу еще на одном участке
#вода
#происшествия
#режим
#урал
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полиция нагрянула в челябинскую школу, в которой педагог снимал видео в туалете
08 апреля 2024, 18:10

Фото: iStock/Miriam Arbilla Delgado

Правоохранители приехали с проверкой в челябинскую школу, в которой педагог оставил телефон в женском туалете, об этом сообщает URA.RU со ссылкой пресс-службу ГУ МВД по региону.
Напомним, ранее в школе, в челябинском селе Миасское, старшеклассницы обнаружили в туалете телефон. Устройство было спрятано за потолочной плиткой.

Позже выяснилось, что телефон туда поместил педагог, чтобы выявить курящих в туалете школьников.

«Провели работу с руководство школы в целях установления объективной картины произошедшего. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия решения», — сообщили изданию представители правоохранительных органов.

Читайте также:

В Москве задержали пятерых человек за организацию незаконной миграции

Директор компании, строившей дамбу в Орске, обвинил в прорыве сооружения мышей

На Украине завели дело на полицейского по убийству подростка на фуникулёре
#челябинск
#школа
#телефон
#мвд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два человека пострадали при обрушении Панинского моста в Смоленской области
Появились кадры разрушенного Панинского моста в Смоленской области
08 апреля 2024, 17:34

Фото: iStock/Sergey Pakulin

Два человека получили ранения при обрушении Панинского моста в Смоленской области, кадры случившегося публикует Telegram-канал SHOT.
Напомним, ранее в МЧС сообщили, что в городе Вязьме Смоленской области рухнул путепровод.
Как пишет SHOT, в момент обрушения Панинского моста на нём находились легковой автомобиль и грузовик. Водители обоих транспортных средств получили ранения, однако, степень тяжести их травм пока что не уточняется.

Мост расположен в районе местного кожевенного завода. Он соединяет центр Вязьмы с микрорайонами Московский и Юбилейный. По нему водители едут в сторону Калужской области.

Читайте также:

В Москве задержали пятерых человек за организацию незаконной миграции

На Украине полицейского подозревают в убийстве подростка на фуникулёре

«Сидят в бетонном мешке»: в каких условиях находятся террористы из «Крокуса» в «Лефортово»

#мост
#автомобили
#железная дорога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве задержали сотрудников института русского языка за организацию незаконной миграции
В Москве задержали пятерых человек за организацию незаконной миграции
08 апреля 2024, 17:26

Фрир: iStock/Rawf8

В Москве задержали пятерых человек, среди которых оказались и сотрудники института имени Пушкина, которые выдавали незаконные сертификаты мигрантам о знании русского языка для получения вида на жительство. Об этом говорится в официальном Telegram-канале СК РФ.
Следствие установило, что 11 декабря прошлого года группа лиц, в том числе сотрудники ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина» незаконно выдавали мигрантам сертификаты, подтверждающие знание русского языка, чтобы они могли получить вид на жительство.

«При этом подавляющая часть иностранцев, получивших сертификаты, фактически такими знаниями не обладала. Указанные преступные действия способствовали оформлению вида на жительство на территории Московского региона», — уточняется в сообщении.

Следователи установили людей, причастных к этому преступлению. После чего пятерых подозреваемых задержали полицейские. В ходе обысков у них обнаружили документы, доказывающие их причастность.

Сейчас сотрудники СК РФ выявляют все обстоятельства преступной деятельности и устанавливают соучастников.

Читайте также:

«Ъ»: Трудовая миграция не решит проблемы рынка труда России

В Челябинской области пресекли канал незаконной миграции

Врачи клиники в Подмосковье организовали канал нелегальной миграции с Украины
#подмосковье
#следователи
#документы
#следствие
#полицейские
#сотрудники
#ск рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Симоньян: Украинцы хотели сорвать показ российского докфильма про Донбасс в Риме
08 апреля 2024, 16:39

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Украинские неонацисты попытались сорвать премьерный показ российского документального фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра», который состоялся в Риме. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
По её словам, украинские активисты собрались у входа в кинотеатр с плакатами и выкрикивали соответствующие лозунги. Несмотря на это в зале собралось множество итальянцев, которые искренне хотели узнать подробности об обстановке на Донбассе, «майдане» и причинах начала российской спецоперации.

Режиссер фильма Татьяна Борщ выступила перед зрителями по видеосвязи. Картину показали в ЕС впервые. Показы также планируются ещё в трёх городах Италии.

«Мы таких докфильмов еще много снимем, поберегите глотки», — заключила Симоньян.

Читайте также:

Маргарита Симоньян сообщила, что знает о готовящемся на нее покушении

«Меня несимпатично убивать»: Симоньян ответила на обвинения со стороны СБУ

СБУ заочно предъявила новые обвинения Симоньян
#режиссёр
#активисты
#ес
#маргарита симоньян
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Заслуженный спасатель России Щетинин рассказал, как обезопасить семью при наводнении
08 апреля 2024, 16:24

Фото: Istockphoto / Bilanol

Люди, живущие в местах, где каждый сезон происходит половодье, понимают, что, как только придёт весна, неминуемо наступит подтопление. Первое, что нужно сделать главе семьи, – с наступлением тепла повторить с домочадцами план действий на случай подъёма воды.
Об этом заявил «Радио 1» заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московкой области Сергей Щетинин.

«Желательно даже написать это на бумаге – просто сесть за стол в один из вечеров за ужином и записать, что вы будете делать, что с собой возьмёте, какие медикаменты, какой запас продуктов, какую одежду, что возьмёт ваш сын, дочка, бабушка и так далее. Нужно определить, какую мебель и технику поднять на второй этаж», – сказал собеседник «Радио 1».
Главное, понять, как и куда и куда вы будете уходить, если понадобится, продолжил Щетинин.
«Хорошо, если у вас есть родственники, живущие в вашем посёлке или деревне где-то повыше, и вы на сто процентов уверены, что туда вода никогда не придёт. Но с ними нужно договориться заранее, что в случае потопления вы к ним придёте или приедете», – отметил специалист.
Если началось бурное таяние снега, и ситуация грозит паводком, необходимо слушать и смотреть прогноз. Когда вода начнёт подниматься, желательно оповестить об этом соседей.
«Если же вы получили по телефону сообщение о том, что нужно срочно покинуть район затопления от администрации муниципалитета или МЧС, возьмите то, что вы подготовили, и без паники выходите из дома. Лучше сделать это заранее и по возможности двигаться в путь сбора. Хорошо, если организован транспорт. Если у вас есть своя лодка, и вы владеете навыками управления, это тоже хорошо», – добавил спасатель.
В первую очередь, по его словам, нужно эвакуировать инвалидов, больных и пожилых людей, а также беременных женщин.
«Они не могут сделать это самостоятельно, и позаботиться в первую очередь надо о них. Если нет такой возможности, а вода поднимается слишком быстро, надо подняться на второй этаж или на последний этаж многоквартирного дома, взяв с собой всё необходимое – одежду, продукты, заряженный телефон. Далее нужно сигнализировать спасателям каким-то ярким предметом, повесить флаг или даже тряпку. Они будут искать вас, ориентируясь по этим приметам и по телефону. Специалисты могут увидеть на крыше яркий предмет и понять, что там находятся люди», – заключил Сергей Щетинин.
Ранее в Подмосковье был объявлен предпоследний, оранжевый, уровень погодной опасности. Причина – весеннее половодье. В регионе подтоплены дома, дворы, перекрыто автомобильное движение по нескольким мостам.

Читайте также:

Паводок отрезал от транспортного сообщения два подмосковных населённых пункта

Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить себя и своё жильё в паводок

Паводок в Московской области достиг пика
#подмосковье
#московская область
#паводок
#наводнение
#спасатели
#безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине полицейского подозревают в убийстве подростка на фуникулёре
На Украине завели дело на полицейского по убийству подростка на фуникулёре
08 апреля 2024, 16:08

Фото: iStock/gorodenkoff

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего на фуникулёре в Киеве. Подозреваемым является сотрудник правоохранительных органов.
Отмечается, что 7 апреля вспыхнул конфликт между подростком и мужчиной, который работает водителем в Управлении государственной охраны. Когда мужчина выходил из вагона фуникулёра на верхней станции, он толкнул несовершеннолетнего, который упал, разбил головой стекло и получил порез шеи. В результате подросток скончался на месте.

По данным бюро, мужчину задержали и отстранили от исполнения обязанностей. Ему предъявлено обвинение по статье об умышленном убийстве. Теперь ему грозит от семи до пятнадцати лет тюремного заключения.

Читайте также:

Снайпер ВСУ убил женщину и выстрелил в голову ее 6-летней дочери

Россиянин убил дочерей и серьёзно ранил жену

Житель Бурятии во время застолья устроил пожар и убил двоих детей
#украина
#уголовное дело
#полицейские
#убийство
#подросток
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хозяин гостиницы в Оренбуржье выразил готовность помочь пострадавшим от паводка
08 апреля 2024, 16:06

Фото: iStock/Wheatfield

Владелец одной из гостиниц в Соль-Илецке Оренбургской области заявил о готовности бесплатно поселить пострадавших от паводка в регионе.
В беседе с RT он добавил, что сможет принять безвозмездно около 20 человек, которые смогут проживать там до тех пор, пока паводок не закончится.
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
В то же время сообщается, что весенний паводок в Оренбургской области продолжается. И вслед за Орском власти региона будут эвакуировать жителей Новотроицка. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, уровень воды в реке в черте города достиг отметки 8,5 м. Для людей уже подготовлены места для размещения.

Ранее стало известно, что два населённых пункта Московской области отрезаны паводковыми водами от транспортного сообщения.

Читайте также:

Паводок отрезал от транспортного сообщения два подмосковных населённых пункта

В Луховицах из-за паводка остаются подтопленными 12 участков дорог

В Химках устраняют подтопление в коттеджном посёлке «Маленькая Шотландия»
#паводок
#подтопление
#новости
#природа
#регион
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ростовской области в музее «Донские казаки» изъяли портреты нацистских преступников
08 апреля 2024, 16:00

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники силовых структур провели обыски в мемориальном комплексе «Донские казаки в борьбе с большевиками» в станице Еланской Ростовской области, в результате чего были изъяты портреты нацистских преступников. Об этом сообщили в оперативных службах.
Отмечается, что жалоба поступила от местных жителей, а также от участников специальной военной операции, которые просили проверить музей на предмет реабилитации нацизма. Люди были возмущены тем, что на территории комплекса находится памятник атаману Петру Краснову, который в годы Великой Отечественной войны был пособником гитлеровской Германии.

По информации источника, на изъятых портретах изображены нацистские пособники времен Великой Отечественной Сергей Павлов и Гельмут фон Павниц.

Читайте также:

Стали известны важные подробности расстрела полицейских в Подмосковье

Задержан мужчина, который сжёг мемориал жертвам теракта в «Крокусе» в Новой Москве

МИД: западным СМИ поручили молчать о масштабах и жертвах теракта в «Крокусе»
#музей
#памятник
#сми
#мемориал
#мужчина
#операции
#люди
#фсб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно состояние Чибиса
Глава регионального Минздрава Панычев сообщил о стабильном состоянии Чибиса
08 апреля 2024, 15:39

Фото: iStock/Илья Питалев

Глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев заявил о стабильном состоянии с медленной положительной динамикой губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
«Говорить, что всё хорошо, пока преждевременно, — не пройден период, в течение которого могут возникнуть какие-то осложнения состояния. Таковы особенности течения послеоперационного периода при подобных ранениях.
Врачи круглосуточно наблюдают за состоянием главы региона и оперативно принимают все необходимые решения», — прокомментировал в беседе с RT Панычев.

Ранее сообщалось, что Александр Быданов, который ранил губернатора Мурманской области, был помещён под стражу на два месяца. Судебное заседание проходило за пределами зала, так как задержание Быданова произошло на месте происшествия.

Читайте также:

Ранившего губернатора Мурманской области отправили в СИЗО на два месяца

Напавший на российского губернатора с ножом заявил о готовности извиниться

Малофеев о Чибисе: Боец, на которых держится страна
#врачи
#происшествия
#регион
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф