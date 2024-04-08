Директор компании, строившей дамбу в Орске, указал на истинных виновников прорыва

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Директор компании «Спецстрой», которая занималась строительством дамбы в Орске, Сергей Комаров обвинил в прорыве сооружения грызунов. Такое заявление он сделал в эфире «Первого канала».
Он пояснил, что изначально рассматривалось две версии происшествия – человеческий фактор и мышиные норы. При этом основной является именно вторая версия.
Напомним, в четверг, четвёртого апреля, в Оренбургской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. На следующий день в Орске прорвало дамбу из-за роста уровня воды в реке Урал.
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«Грызуны могли эту дамбу проточить, и этой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу», — заявил Комаров.
Напомним, в четверг, четвёртого апреля, в Оренбургской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. На следующий день в Орске прорвало дамбу из-за роста уровня воды в реке Урал.
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Элина Позднякова