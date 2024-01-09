Путин решил вернуть Климовский завод после ЧП в казну государства

Фото: Сайт Кремля
«Климовский специализированный патронный завод», который находится в подмосковном Подольске, перейдет в муниципальную собственность.
Такое решение принял президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.
В данный момент из 176 домов к отоплению подключили 86. Работают более 200 бригад, половина из которых электрики. За каждым домом закрепили человека с бригадой, который осуществляет контроль запуска отопления и электричества.
Напомним, в период новогодних праздников из-за аварии в котельной без отопления в микрорайоне Климовск остались 173 многоквартирных дома и несколько социальных объектов. Устранение последствия коммунальной аварии идёт круглосуточно.
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По решению президента запущен механизм национализации «Климовского специализированного патронного завода». После того, как котельная перейдет в муниципальную собственность, мы сможем начать её модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами», - заявил Андрей Воробьев.
Напомним, в период новогодних праздников из-за аварии в котельной без отопления в микрорайоне Климовск остались 173 многоквартирных дома и несколько социальных объектов. Устранение последствия коммунальной аварии идёт круглосуточно.
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Мария Фирсова