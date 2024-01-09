Радио1
Главная / Новости / Общество/ Путин решил вернуть Климовский завод после ЧП в казну государства

Путин решил вернуть Климовский завод после ЧП в казну государства

Климовский завод после ЧП на котельной перейдёт на баланс государства
09 января 2024, 14:58
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

«Климовский специализированный патронный завод», который находится в подмосковном Подольске, перейдет в муниципальную собственность.
Такое решение принял президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

По решению президента запущен механизм национализации «Климовского специализированного патронного завода». После того, как котельная перейдет в муниципальную собственность, мы сможем начать её модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами», - заявил Андрей Воробьев.

В данный момент из 176 домов к отоплению подключили 86. Работают более 200 бригад, половина из которых электрики. За каждым домом закрепили человека с бригадой, который осуществляет контроль запуска отопления и электричества.

Напомним, в период новогодних праздников из-за аварии в котельной без отопления в микрорайоне Климовск остались 173 многоквартирных дома и несколько социальных объектов. Устранение последствия коммунальной аварии идёт круглосуточно.

Читайте также:

Воробьёв: 86 из 173 домов Климовска удалось подключить к отоплению

Андрей Воробьёв рассказал о текущей ситуации в Климовске

В центре «ЖКХ контроль» напомнили, куда обращаться при отсутствии тепла в квартире
#климовск
#отопление
#завод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Климатолог раскрыл, какие регионы пострадают от потепления в 2024 году
Климатолог Кокорин объяснил, какие регионы пострадают от потепления в 2024 году
09 января 2024, 15:12

Фото: ISrtock/Marc Bruxelle

2024 год может побить рекорд 2023-го и стать самым жарким на Земле за всю историю наблюдений. Об этом сообщили учёные, ссылаясь на природное явление Эль-Ниньо, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.
Климатолог Алексей Кокорин объяснил, что Эль-Ниньо – это фаза, связанная с повышением температуры поверхности океана в центральной и восточной частях тропической зоны Тихого океана. В это время вода поглощает значительно меньше тепла с Земли, чем обычно. Помимо этого, на температуру влияют действия человека и пик солнечной активности, который, вероятно, также придётся на 2024 год. В беседе с «Радио 1» специалист рассказал, что тёплая фаза может продлиться до середины 2025 года.
«Длинный тренд на выбросы, вызванный человеком, прибавляет где-то 0,2 градуса за 10 лет, перепад между Ла-Нинья (ещё одна фаза, которая работает в обратном эффекте) и Эль-Ниньо может быть 0,2 градуса в конкретный год, а солнце даёт еще 0,05 градуса», — сказал Алексей Кокорин.
Спасение климата – дело самого климата: Почему Россия не борется с глобальным потеплением?
Спасение климата – дело самого климата: Почему Россия не борется с глобальным потеплением?
Климатолог подчеркнул, что изменения могут привести к изменениям Индонезии, Перу, Юго-восточной Азии и в некоторых частях Африки.
«Там, где сельскому хозяйству нужно много осадков, их становится мало. Там, где сухой пустынный климат, наоборот, идут дожди, что это тоже плохо. Получается дефицит осадков и неурожай в Эфиопии, юго-восточной Азии, неурожай в Перу, Латинской Америке, в Калифорнии», — добавил он.
Однако точно предсказать, насколько температура 2024-го года будет отличаться от предыдущих лет сложно. По словам эксперта, повлиять на ситуацию могут извержения вулканов.
«Все эти прогнозы могут нарушить извержения вулканов с заносом аэрозолей в стратосферу. Если это произойдет, то 2024-й год не будет самым тёплым, потому что будет охлаждение», — заключил климатолог.
Читайте также:

FT: Из-за неурожая может возникнуть дефицит иранского «золота пустыни»

Антарктический ледник миновал точку невозврата

В результате извержения вулкана в Индонезии погибли 11 человек
#солнце
#изменения
#климат
#температура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Певица Глюкоза покинула Россию после участия в «голой вечеринке» Ивлеевой
09 января 2024, 15:07

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса и певица Глюкоза (настоящее имя - Наталья Ионова) улетела с семьей на Сейшелы после участия в скандальной «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой, об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети.
«Я впервые на Сейшелах. Это сплошной восторг! Удивительная природа — ощущение, будто все вокруг написано великим художником», — прокомментировала ситуацию Глюкозы.

По её словам, сейчас на Сейшельских островах сезон дождей, однако, даже это обстоятельство не смогло испортить ей впечатление от посещения давно желаемого курорта.

Напомним, Глюкоза, также, как и многие другие российские звёзды первой величины, приняла участие в обнажённой вечеринке, которая состоялась в столичном клубе MUTABOR 20 декабря. Последствия от мероприятия ощутили почти все участники — обыски, аресты, а также проверки от налоговой прошли практически у всех засветившихся на празднике.

Читайте также:

Рэперу Vacio вручили повестку в военкомат после «голой вечеринки»

Владелец клуба «Мутабор» Михаил Данилов подарил храму мощи Николая Чудотворца

Блогер Ивлеева записала видео из Петербурга на фоне слухов об отъезде из России
#певица
#россия
#отдых
#остров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик Ильин предупредил о небольших снегопадах и гололедицах в Москве
09 января 2024, 15:04

Фото: istockphoto.com/igoriss

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что в Московском регионе в ближайшие дни ожидаются снегопад и гололедица.
«В ночные часы со вторника на среду выпадет до 2-4 см свежего снега. Четверг тоже с небольшими снегопадами. Они будут более продолжительными, но слабыми по интенсивности. Однако за сутки до пятницы где-то ещё 2-4 см можно прибавлять», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

Он добавил, что в среду в Москве будет температура в районе -6...-8 °С, в Подмосковье — 4...-9 °С, а вот в четверг в Московском регионе ожидается потепление.

В то же время столичным водителям рекомендовали быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах из-за снегопада.

«Во время снегопада будьте предельно внимательны и аккуратны на дорогах. Избегайте резких манёвров, в условиях плохой видимости обозначьте себя противотуманками. Соблюдайте скоростной режим, дистанцию. Следите за информацией на информационных табло и не мешайте снегоуборочной технике», – приводит АГН «Москва» сообщение госкомпании «Автодор».

Читайте также:

На Старый Новый Год в Москву и Подмосковье вернутся морозы

В Москве открыли пункты бесплатной раздачи горячих напитков

Энергетики удерживают ситуацию с бесперебойным электроснабжением в городских округах Чехов и Солнечногорск
#подмосковье
#москва
#температура
#скоростной режим
#автодор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Детей из испытывающего проблемы с отоплением Климовска отправляют на отдых в лагерь
09 января 2024, 14:54

Фото: Istockphoto / pixinoo

Более 100 жителей подольского микрорайона Климовск направили в оздоровительный лагерь, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
«По поручению губернатора Андрея Воробьёва сегодня свыше 100 жителей Климовска направлены в детский оздоровительный лагерь «Литвиново». Завтра планируется ещё один заезд. В основном едут дети, некоторых сопровождают родители», – рассказали «Интерфаксу» в министерстве.
Сотрудники подмосковного Минсоцразвития продолжают принимать заявки от тех, кто желает отправить детей в лагерь.

4 января из-за аварии в котельной ограничили подачу тепла в 173 многоквартирных жилых дома, подразделение Подольской областной клинической больницы и на несколько других социальных объектов. Котельная находится на территории Климовского специализированного патронного завода и обеспечивает теплом жителей Климовска.

Как заявил после встречи с жителями губернатор Московской области Андрей Воробьёв, 86 домов уже подключили к отоплению. Вечером 9 января планируют начать подавать тепло во все квартиры.

Читайте также:

Воробьёв: 86 из 173 домов Климовска удалось подключить к отоплению

Андрей Воробьёв рассказал о текущей ситуации в Климовске

В Кремле оценили работу властей Подмосковья над восстановлением отопления
#андрей воробьёв
#губернатор
#подольск
#подмосковье
#московская область
#отопительный сезон
#отопление
#жкх
#жку
#климовск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Осужденные за наркотики мигранты лишились российского гражданства
09 января 2024, 14:25

Фото: istockphoto/Yevhen Smyk

10 мигрантов, которых осудили за незаконный сбыт наркотиков, лишены российского гражданства.
Об этом рассказали журналистам во вторник в пресс-службе областного главка МВД РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве мигрант с криками напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине. Он угрожал, что свернет ребенку шею.

SHOT пишет, что девочка с родителями приехали за мясом на Новочеркасский бульвар. Около прилавков мимо проходящий мужчина схватил девочку за шею и сказал, что сейчас убьёт её. Отец быстро отреагировал и повалил нападавшего на пол. На помощь прибежали охранники, вместе они держали его до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Читайте также:

«Я тебе шею сверну»: В Москве мигрант схватил за горло девочку и угрожал убийством

В отношении блогера из Таджикистана, оскорбившего русских девушек, возбудили дело

В Таиланде в крови капитана разбившегося судна обнаружили наркотики
#мигранты
#наркотики
#гражданство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ходорковского* переобъявили в розыск после возбуждения дела о фейках о ВС РФ
МВД России переобъявило в розыск Ходорковского* после возбуждения дела о фейках
09 января 2024, 14:21

Фото: iStock/???? ??????

МВД России переобъявило в розыск Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело о фейкам против российской армии. Об этом говорится в базе розыска ведомства.
По информации источника, в сентябре прошлого года в отношении Ходорковского* возбудили дело по статье 207.3. Причиной послужили комментарии в сети о выплатах семьям участников специальной военной операции.

Напомним, Ходорковский* был объявлен в международный розыск в 2015 году по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина. При этом в 2022 году его внесли в реестр иноагентов.

Читайте также:

Член ЦИК: Возможная кандидатка в президенты РФ Дунцова связана с Ходорковским*

Песков ответил на вопрос о перебоях с теплоснабжением в регионах России

Глава Минобороны Украины сделал заявление о коррупции в ВСУ

*внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
#дело
#розыск
#операции
#заявление
#всу
#минобороны
#песков
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв: 86 из 173 домов Климовска удалось подключить к отоплению
09 января 2024, 14:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

86 многоквартирных жилых домов подольского микрорайона Климовск уже подключены к отоплению. Об этом по итогам встречи с жителями заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Из 176 домов к отоплению подключены 86. На устранении последствий аварии работают более 200 бригад, половина из них – электрики. За каждым домом закреплён отдельный человек с бригадой, который контролирует запуск отопления и электричества», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Он добавил, что президент принял решение о возвращении имущества котельной Климовского специализированного патронного завода, которая отапливает микрорайон, в казну государства. Когда котельная перейдёт в муниципальную собственность, власти Подмосковья смогут начать модернизировать её и укомплектовывать квалифицированными кадрами.
«Вчера на встрече жители спросили о тарифах ЖКХ в микрорайоне. Даже до присоединения к Подольску здесь была самая дорогая вода в Подмосковье. Так быть не должно. Вопрос мы приняли в разработку, тарифы будут изменены», – подчеркнул Воробьёв.
Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников из-за аварии в котельной без отопления в микрорайоне Климовск остались 173 многоквартирных дома и несколько социальных объектов. Устранение последствия коммунальной аварии идёт круглосуточно.

Читайте также:

Андрей Воробьёв рассказал о текущей ситуации в Климовске

В центре «ЖКХ контроль» напомнили, куда обращаться при отсутствии тепла в квартире

В Кремле оценили работу властей Подмосковья над восстановлением отопления
#андрей воробьёв
#губернатор
#подольск
#отопление
#жкх
#жку
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Франции энергетики хотят начать забастовку в разгар холодов
09 января 2024, 14:08

Фото: istockphoto/Tennessee Witney

Французские энергетики планируют бастовать с 15 января в разгар холодов.
Во Франции забастовка на объектах энергокомпании EDF в разгар холодов стартует 15 января, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные профсоюза энергетиков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в самое ближайшее время теплоснабжение в регионах, столкнувшихся с проблемами в системе ЖКХ, будет налажено. Об этом Песков сообщил журналистам.

Представитель Кремля отметил, что работа по устранению проблемы продолжается, работники экстренных служб круглые сутки занимаются данным вопросом. При этом Песков напомнил, что глава российского государства Владимир Путин провел разговор с главой Херсонской области Владимиром Сальдо, главой Подмосковья Андреем Воробьевым, руководством МЧС и Россетей об электро- и теплоснабжении в регионах.

Читайте также:

Песков ответил на вопрос о перебоях с теплоснабжением в регионах России

Андрей Воробьёв рассказал о текущей ситуации в Климовске

Песков заявил о продолжении программы по модернизации ЖКХ в России
#франция
#отопление
#отопительный сезон
#общество
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв поблагодарил всех причастных в помощи по ликвидации аварии в Климовске
09 января 2024, 14:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил благодарность в помощи ликвидации последствий аварии на котельной в Климовске.
«Хочу поблагодарить всех, кто оказывает разную помощь. Это муниципальные службы и волонтеры, а также особую помощь оказывает Москва. Это мэр и соответствующие службы. Они нам помогли самым большим объемом подстанций и бригад, которые и в сегодня работают на котельной практические в круглосуточном режиме. Сейчас мы ликвидируем все последствия аварии», — подчеркнул губернатор.

Стоит отметить, что в Климовске с пятого января ведутся работы по восстановлению теплоснабжения в жилые дома.

Читайте также:

«Замерзли рыбки»: кто ответит за катастрофу в Подольске и когда вернется отопление

В Подольске в дома начало возвращаться тепло

Воробьёв обсудил с волонтёрами помощь жителям Климовска
#москва
#губернатор
#помощь
#аварии
#волонтеры
#дома
#мэр
#подмосковье
#андрей воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф