Путин: РФ не будет вносить колл-центры мошенников в список приоритетных целей

Первая в России аудитория БРИКС для студенческих занятий и международных мероприятий появится в казанском вузе. Об этом сообщил первый проректор КИУ им. В.Тимирясова Игорь Бикеев. По его словам, это будет не просто аудитория, «но произведение искусства».