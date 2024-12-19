Путин: РФ не будет вносить колл-центры мошенников в список приоритетных целей

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир путин заявил, что Россия не будет вносить колл-центры мошенников в список приоритетных целей.
В рамках Прямой линии Владимир Путин обратил внимание, что Российская Федерация считает целями для ударов на Украине оборонные объекты и центры принятия решений, а не колл-центры с аферистами.
Владимир Путин также выступил за ужесточение ответственности для пособников телефонных аферистов. Он добавил, что его знакомые не были жертвами телефонных мошенников, но звонки от злоумышленников были.
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России.
Читайте также:
Путин призвал банки учитывать платежеспособность граждан при выдаче кредитов
Путин назвал «безобразием» лимиты на ипотеку
Путин: Количество мигрантов сократится при повышении производительности труда
«Мы на них боезапасы тратить не будем, ни к чему», — подчеркнул российский лидер.
Владимир Путин также выступил за ужесточение ответственности для пособников телефонных аферистов. Он добавил, что его знакомые не были жертвами телефонных мошенников, но звонки от злоумышленников были.
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России.
Читайте также:
Путин призвал банки учитывать платежеспособность граждан при выдаче кредитов
Путин назвал «безобразием» лимиты на ипотеку
Путин: Количество мигрантов сократится при повышении производительности труда
Ольга Енгалычева