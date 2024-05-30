Путин вручил Стивену Сигалу государственную награду в Кремле

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин наградил Стивена Сигала, американского актера и продюсера, который также является спецпредставителем МИД России.
Как сообщает ТАСС, Путин вручил Сигалу орден Дружбы на церемонии, состоявшейся 30 мая в Екатерининском зале Кремля.
В указе, подписанном президентом, подчеркивается, что Сигал внес значительный вклад в развитие международного культурного и гуманитарного сотрудничества.
В мае Сигал присутствовал на инаугурации Путина в качестве гостя. Также он был приглашен на церемонию вступления Путина в должность президента в 2018 году.
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В указе, подписанном президентом, подчеркивается, что Сигал внес значительный вклад в развитие международного культурного и гуманитарного сотрудничества.
В мае Сигал присутствовал на инаугурации Путина в качестве гостя. Также он был приглашен на церемонию вступления Путина в должность президента в 2018 году.
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Артем Кузьмин