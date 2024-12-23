Путин: Российский строительный комплекс вышел на рекордные объёмы ввода жилья

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин полагает, что льготы по ипотеке способствовали достижению рекордных показателей по строительству жилья, говорилось на сайте Кремля.
«Результат такой поддержки заметен. Если взять субсидирование ипотеки, то в том числе с помощью этого инструмента сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия», — обратил внимание президент Российской Федерации на совещании по экономическим вопросам.
Глава государства также подчеркнул, что российский строительный комплекс вышел на рекордные объёмы ввода жилья.
Владимир Путин уточнил, что в целом льготные кредиты занимают серьёзную долю банковского портфеля — больше 17 триллионов рублей. Важно, что из них свыше десяти триллионов — это льготные ипотечные программы. И это, как говорит президент Российской Федерации, дает свои результаты.
Глава государства добавил, что доступ к льготным кредитам способствует увеличению выпуска продукции сельского хозяйства, влияет на количество занятых в сегменте некрупного бизнеса.
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