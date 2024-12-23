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Путин: Российский строительный комплекс вышел на рекордные объёмы ввода жилья

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин полагает, что льготы по ипотеке способствовали достижению рекордных показателей по строительству жилья, говорилось на сайте Кремля.
«Результат такой поддержки заметен. Если взять субсидирование ипотеки, то в том числе с помощью этого инструмента сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия», — обратил внимание президент Российской Федерации на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства также подчеркнул, что российский строительный комплекс вышел на рекордные объёмы ввода жилья.



Владимир Путин уточнил, что в целом льготные кредиты занимают серьёзную долю банковского портфеля — больше 17 триллионов рублей. Важно, что из них свыше десяти триллионов — это льготные ипотечные программы. И это, как говорит президент Российской Федерации, дает свои результаты.

Глава государства добавил, что доступ к льготным кредитам способствует увеличению выпуска продукции сельского хозяйства, влияет на количество занятых в сегменте некрупного бизнеса.

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#льготные кредиты
В Москве обещают тепло и снегопады
Синоптик Позднякова: в Москве ожидается потепление, мокрый снег и дожди
23 декабря 2024, 18:10

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Атлантический циклон в начале этой недели принесет в Москву потепление, мокрый снег и дожди. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, небольшое похолодание ожидается лишь в четверг.
«В четверг и пятницу погоду будет определять область уже повышенного атмосферного давления. Осадков у нас не ожидается. Морозец чуть окрепнет», — сообщила специалист. <…> Практически всю неделю фон температуры будет выше климатической нормы, но в среднем на 4°С», — поделилась синоптик в беседе с RT.
Однако далеко не по всей России ожидается столь теплая предновогодняя неделя. К примеру, как сообщает «Сiбдепо», в Кемеровской области завтра, 24 декабря, обещают ночные морозы до -27 градусов, а днем до -18. Снегопады регион минуют, но местами ожидается изморозь, гололедица, дымка, дым, туман.

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WhatsApp с высокой вероятностью заблокируют в России
Депутат Свинцов назвал высокой вероятность блокировки WhatsApp в России
23 декабря 2024, 18:07

Фото: iStock/gutaper

Вероятность блокировки мессенджера WhatsApp в России высока. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, слова которого приводит издание «Парламентская газета».
Заявление депутата прозвучало на фоне включения WhatsApp в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора 19 декабря. Нововведение обязывает сервис хранить данные пользователей и переписки, предоставляя их по запросам правоохранителям.

Ранее WhatsApp неоднократно штрафовали из-за невыполнения требований по локализации данных пользователей из России. В настоящее время мессенджер не сотрудничает с российскими властями, что повышает риск его блокировки на территории страны, заявил Свинцов.

Также ранее депутат Олег Матвейчев заявлял, что через мессенджер поддерживают связь экстремистские организации. К тому же, WhatsApp не сотрудничает с правоохранителями для борьбы с ними.

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#роскомнадзор
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Курьер раскрыл, можно ли зарабатывать в доставке 175 тысяч в месяц
23 декабря 2024, 18:02

Фото:iStock/nirat

Для того, чтобы зарабатывать в доставке 175 тысяч рублей в месяц в Москве, нужно работать минимум 50-60 часов в неделю, что подразумевает 12-часовые смены при пятидневной рабочей неделе. Об этом рассказал корреспондент «Вечерней Москвы», устроившийся на работу курьером ради статьи. По его словам, за четыре часа работы ему удалось получить чуть больше 1000 рублей — порядка 60 тысяч в месяц.
«Могу себе представить, каково это: развозить заказы по 8, 12 или даже 16 часов в сутки. Один из местных курьеров хвалился, что брал себе и такие смены. Так что теоретически получить 175 тысяч в месяц можно. На вкалывать надо как роботу. А если вы еще и на авто, то шанс на большие деньги увеличивается. Самое главное, что курьерский труд с большими нагрузками вреден для здоровья. Я прочувствовал это уже в первую свою смену», — поделился корреспондент издания.
В то же время большая часть россиян недовольны размером своей заработной платы. К примеру, как сообщает «Петербургский дневник», 67% жителей северной столицы не устраивают их доходы. Каждый третий рассчитывает на повышение, а каждый четвертый намерен менять работу.
«Более 70 % тех, кто недоволен уровнем своего дохода, получают менее 100 тыс. рублей в месяц, около четверти – от 100 до 150 тыс. рублей, 4 % – от 150 до 200 тыс. рублей и 3 % – свыше 200 тыс. рублей», — приводят в издании результаты опроса сервиса Huntlee.
Подавляющее число жалоб на зарплату поступило от работников сферы образования — 70%.

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#доходы
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В шести округах Подмосковья отремонтировали остановочные павильоны
23 декабря 2024, 17:47

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Остановочные павильоны, расположенные на восьми региональных дорогах в шести округах Московской области, отремонтировали специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по ремонту остановочных павильонов были проведены, в частности, на Южной улице в каширском посёлке Большое Руново, на улице Окская в селе Пирочи городского округа Коломна, на улице Ленина в Озёрах, на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, на улице Чкалова в Жуковском и на Болшевском шоссе в Королёве», — говорится в сообщении.
Кроме того, остановки отремонтировали в двух населённых пунктах Раменского округа: Жуковском шоссе в селе Быково и на улице Леволинейная в рабочем посёлке Быково.

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#московская область
#подмосковье
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С начала года в 1,7 млн. подмосковных квартир проверили газовое оборудование
23 декабря 2024, 17:40

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Специалисты газовой службы с начала года провели техобслуживание газового оборудования в 1,7 млн квартирах жителей Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Во время профилактических мероприятий в многоквартирных домах региона заменили более 13 тыс. газовых плит, а также 1,5 тыс. газовых проточных водонагревателей. Помимо этого, обеспечен контроль за восстановлением подачи газа в 78 тыс. квартир, отключённых от газоснабжения из-за негерметичности газопроводов, неисправности оборудования или нарушения воздухообмена в помещении», – отметили в ведомстве.

При содействии инспекторского состава министерства обеспечен доступ в 103 тыс. квартир для планового техобслуживания оборудования. Жителям направили 2,3 тыс. писем-требований о недопустимости нарушения правил пользования газом.

Как напомнили в Минчистоты, в Подмосковье продолжается эксперимент по внедрению электронного документооборота, касающегося взаимодействия граждан и газораспределительных организаций. При помощи регионального портала госуслуг собственники жилья уже заключили восемь договоров на техобслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.

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#жкх
#московская область
#подмосковье
#газоснабжение
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На модернизацию теплоснабжения в Подмосковье потратят порядка 100 млрд рублей
23 декабря 2024, 17:26

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Власти Подмосковья планируют потратить на модернизацию и работы, связанные с теплоснабжением, около 100 млрд рублей. Такие данные привёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе ежегодного обращения к жителям региона.
«Первая магистральная программа – 100 млрд рублей на следующие три года. Это все, что связано с котельными, сетями и порядком в домах. В этом году мы активно начали эту программу, а в следующем году она выйдет на пик. Программа 2025 года внесёт существенные изменения к лучшему в ситуацию с теплоснабжением региона. Новые коммуникации получат 5,4 млн человек», – сказал Воробьёв.
В понедельник губернатор по традиции обратился к жителям региона и подвёл итоги года. В этом году обращение получило названием «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».

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#котельная
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Google: компания не ответственна за падение трафика YouTube в РФ
23 декабря 2024, 17:12

Фото: iStock/ bigtunaonline

Падение трафика видеохостинга YouTube в РФ ниже 20% от средних значений не связано с действиями Google. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.
Пресс-служба Google обратила внимание, что компании знает о сообщениях о том, что ряд людей не могут получить доступ к YouTube в Российской Федерации.

«Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — подчеркнули в Google.

19 декабря в Роскомнадзоре объясняли, что компания Google, которой принадлежит YouTube, прекратила поддерживать инфраструктуры серверов в сетях связи в России, из-за этого и снижается качество работы видеохостинга.

Ранее сообщалось, что объем трафика американского видеохостинга YouTube в Российской Федерации упал до рекордно низких 20%. Уточнялось, что видеохостинг теряет российскую аудиторию из-за технических ограничений.

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#компании
#youtube
#google
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Умер крокодил-актёр из фильма «Крокодил Данди»
23 декабря 2024, 16:55

Фото: iStock/ phototrip

Крокодил Берт, который известен по роли в фильме «Крокодил Данди» с Полом Хоганом в главной роли, скончался в крокодиловом парке Crocosaurus Cove в австралийском Дарвине, передал парк на странице в социальной сети.
«С большой грустью мы сообщаем о кончине Берта, знаменитого австралийского крокодила и звезды австралийского фильма «Крокодил Данди»», — подчёркивалось в сообщении.

Представители парка уточнили, что крокодил мирно умер в минувшие выходные, ему было около 90 лет. Случившееся ознаменовало «конец невероятной эпохи», говорилось в публикации.

В 1980-х годах гребнистого крокодила Берта обнаружили и выловили в реке Рейнольдс. В 2008 году животное начало жить в крокодиловом парке Crocosaurus Cove и за весь этот временной период так и не обзавелось парой, а «пылкий темперамент помог ему снискать уважение как смотрителей, так и посетителей».

Как обратили внимание в Crocosaurus Cove, после съёмок в фильме «Крокодил Данди» Берт стал одним из наиболее узнаваемых крокодилов в мире и способствовал формированию образа Австралии как «страны суровой природной красоты и впечатляющей дикой природы».

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#животное
#смерть
#австралия
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Каширских долголетов научили делать оригинальные новогодние подсвечники
23 декабря 2024, 16:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Красивые новогодние подсвечники из обычных банок научились делать члены каширского отделения программы «Активное долголетие» на творческом мастер-классе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Пламя свечи создает волшебный, мягкий свет, который предаёт любой комнате мистический оттенок. Самое интересное в изготовлении подобного подсвечника – это возможность дать волю воображению», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

До Нового года творческие занятия будут проходить 24, 25, 26, 27 и 28 декабря в городе Кашира, а также в посёлке Богатищево и деревнях Тарсково и Кокино. Записаться на любые занятия в рамках программы «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет по телефону: 7 (49669) 28-147.

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#кашира
#активное долголетие
#мастер-класс
#творчество
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