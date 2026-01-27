Путин: Россия никогда не забудет преступлений освобожденного РККА Освенцима

27 января 2026, 14:28

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия никогда не забудет преступления нацистского концлагеря Освенцим, освобождённого Красной армией. Об этом 27 января заявил президент Владимир Путин. Слова главы государства опубликовали на сайте Кремля.