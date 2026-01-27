Достижения.рф

Путин: Россия никогда не забудет преступлений освобожденного РККА Освенцима

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия никогда не забудет преступления нацистского концлагеря Освенцим, освобождённого Красной армией. Об этом 27 января заявил президент Владимир Путин. Слова главы государства опубликовали на сайте Кремля.



В тексте обращения Путин подчеркнул, что РФ склоняет голову перед мужеством бойцов и командиров РККА, спасших еврейский и другие народы от уничтожения. Президент также напомнил о подвиге советских воинов на фронте и тех, кто трудился в тылу ради Победы.

По его словам, эта скорбная дата напоминает о страданиях миллионов евреев, цыган, русских и представителей других национальностей, убитых нацистами и их пособниками. Путин выразил уверенность, что памятные мероприятия помогают объединять общество в противодействии ксенофобии, русофобии, антисемитизму и попыткам возрождения нацистской идеологии.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

По разным оценкам, там погибли около 1,4 млн человек, из них до 1,1 млн — евреи. В 1947 году на месте лагеря открыли музей, а в 1979 году его внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом представителей посольства России на мероприятия по случаю 81-й годовщины освобождения концлагеря не пригласили.

