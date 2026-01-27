Путин: Россия никогда не забудет преступлений освобожденного РККА Освенцима
Россия никогда не забудет преступления нацистского концлагеря Освенцим, освобождённого Красной армией. Об этом 27 января заявил президент Владимир Путин. Слова главы государства опубликовали на сайте Кремля.
В тексте обращения Путин подчеркнул, что РФ склоняет голову перед мужеством бойцов и командиров РККА, спасших еврейский и другие народы от уничтожения. Президент также напомнил о подвиге советских воинов на фронте и тех, кто трудился в тылу ради Победы.
По его словам, эта скорбная дата напоминает о страданиях миллионов евреев, цыган, русских и представителей других национальностей, убитых нацистами и их пособниками. Путин выразил уверенность, что памятные мероприятия помогают объединять общество в противодействии ксенофобии, русофобии, антисемитизму и попыткам возрождения нацистской идеологии.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
По разным оценкам, там погибли около 1,4 млн человек, из них до 1,1 млн — евреи. В 1947 году на месте лагеря открыли музей, а в 1979 году его внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом представителей посольства России на мероприятия по случаю 81-й годовщины освобождения концлагеря не пригласили.
