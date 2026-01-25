В США допустили скорую встречу Путина и Зеленского

25 января 2026, 00:28

Axios: Путин и Зеленский могут встретиться лично в ближайшее время

Фото: iStock/FabrikaCr

США допустили возможность переговоров президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в очном формате. Об этом пишет Axios со ссылкой на представителя администрации Трампа.





В статье говорится, что последние раунды переговоров между Москвой и Киевом прошли «настолько хорошо, насколько в Вашингтоне могли себе представить». По словам источника издания, стороны смогли обсудить все аспекты украинского урегулирования.



«Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского», — сказал американский чиновник по итогам субботнего саммита.