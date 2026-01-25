В США допустили скорую встречу Путина и Зеленского
США допустили возможность переговоров президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в очном формате. Об этом пишет Axios со ссылкой на представителя администрации Трампа.
В статье говорится, что последние раунды переговоров между Москвой и Киевом прошли «настолько хорошо, насколько в Вашингтоне могли себе представить». По словам источника издания, стороны смогли обсудить все аспекты украинского урегулирования.
«Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского», — сказал американский чиновник по итогам субботнего саммита.Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прокомментировал состоявшиеся в Абу-Даби переговоры между Россией и Украиной. Он отметил, что встречи прошли в конструктивном ключе, а на следующей неделе обсуждения продолжатся.